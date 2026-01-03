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Новини Атака дрона на Дніпропетровщину
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Рашисти ударили із "Града" по Нікопольщині, на Синельниківщині пошкоджено будинки

Дніпропетровщина після обстрілу

Вночі 3 січня агресор вдарив із РСЗВ "Град" по Марганецькій громаді Нікопольського району Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.

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Атака на Синельниківщину

На Васильківську громаду Синельниківського району спрямував БпЛА. Виникла пожежа, пошкоджені 5 приватних будинків.

"Минулося без загиблих і постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впродовж дня ворог атакував Синельниківщину та Нікопольщину: постраждали дві людини

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог упродовж дня атакували чотири райони Дніпропетровщини, постраждали четверо людей.

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обстріл (35161) Нікополь (1584) Синельниківський район (591)
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