Рашисти ударили із "Града" по Нікопольщині, на Синельниківщині пошкоджено будинки

Вночі 3 січня агресор вдарив із РСЗВ "Град" по Марганецькій громаді Нікопольського району Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Атака на Синельниківщину

На Васильківську громаду Синельниківського району спрямував БпЛА. Виникла пожежа, пошкоджені 5 приватних будинків.

"Минулося без загиблих і постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впродовж дня ворог атакував Синельниківщину та Нікопольщину: постраждали дві людини

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог упродовж дня атакували чотири райони Дніпропетровщини, постраждали четверо людей.