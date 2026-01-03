Рашисти ударили із "Града" по Нікопольщині, на Синельниківщині пошкоджено будинки
Вночі 3 січня агресор вдарив із РСЗВ "Град" по Марганецькій громаді Нікопольського району Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.
Атака на Синельниківщину
На Васильківську громаду Синельниківського району спрямував БпЛА. Виникла пожежа, пошкоджені 5 приватних будинків.
"Минулося без загиблих і постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що ворог упродовж дня атакували чотири райони Дніпропетровщини, постраждали четверо людей.
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