116 боевых столкновений на фронте за сутки, 26 вражеских штурмов отбито на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТА

В целом, за прошедшие сутки, 2 января, на фронте было зафиксировано 116 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

Как отмечается, за минувшие сутки противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный удар двумя ракетами, 57 авиационных ударов с применением 153 управляемых авиабомб.

Зафиксировано 6358 ударов дронами-камикадзе, враг осуществил 3223 обстрела.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Коломийцы Днепропетровской области; Зализнычное, Верхняя Терса, Гуляйполе, Варваровка, Рождественка, Долинка, Новоандреевка, Магдалиновка Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и два других важных объекта противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 750 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, четыре боевые бронированные машины, 24 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 539 беспилотных летательных аппаратов и 101 единицу автомобильной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес три авиационных удара, применив при этом четыре управляемые авиабомбы, осуществил 77 обстрелов, в том числе, один - из реактивной системы залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

Также отмечается, что на Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Грабовское, Старица, Прилепка и в направлении Избицкого.

На Купянском направлении вчера произошло две вражеские атаки. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в районе Петропавловки и в направлении Куриловки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг провел девять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Лиман, Заречное, Ставки, Торское, Ямполь.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили пять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Сиверска, Закитного и Переездного.

На Краматорском направлении противник осуществил одну атаку в районе Миньковки, получил отпор.

Кроме того, на Константиновском направлении враг осуществил 14 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Николайполь, Софиевка.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новое Шахово, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Филия, Дачное и в сторону Новопавловки", - говорится в сообщении.

Обстановка на юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении противник в течение прошедшего дня совершил 10 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Вишневое, Злагода и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении произошло 20 атак оккупантов в районе Гуляйполя и в направлении Доброполья и Зеленого.

На Ореховском направлении захватчик трижды атаковал позиции наших подразделений в районах Плавней и Приморского.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.