С начала суток на фронте произошло 104 боестолкновения, больше всего боев - на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб
С начала суток 2 января на фронте произошло 104 боевых столкновения.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный удар двумя ракетами, 42 авиационных удара с применением 113 управляемых авиабомб. Зафиксировано 2919 ударов дронами-камикадзе, враг осуществил 2588 обстрелов.
Бои на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес два авиационных удара, сбросил две управляемые авиабомбы, а также осуществил 63 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Бои на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили шесть атак в районах населенных пунктов Волчанск, Грабовское, Старица, Прилепка и в направлении Избицкого. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
- На Купянском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Петропавловки и в направлении Куриловки. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается.
Бои на востоке
На Лиманском направлении враг осуществил шесть атак, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Дробышево, Лиман, Заречное, Торское, Ямполь. В настоящее время продолжаются два боевых столкновения.
На Славянском направлении наши воины отбили пять атак врага в районах Сиверска, Закитного и Переездного. Два боевых столкновения продолжаются.
На Краматорском направлении противник осуществил одну атаку в районе Миньковки, получил отпор.
Враг 14 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Константиновском направлении в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Николайполь, Софиевка.
В течение дня на Покровском направлении агрессор осуществил 24 штурмовые и наступательные действия в районах населенных пунктов Новое Шахово, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Филия, Дачное и в сторону Новопавловки. Сейчас идет бой в двух локациях.
По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 37 оккупантов, из них 18 - безвозвратно.
Уничтожено:
- пять мотоциклов,
- два склада,
- пять единиц автомобильной техники,
- один наземный роботизированный комплекс,
- 18 беспилотных летательных аппаратов,
- одно укрытие личного состава.
Кроме этого, наши бойцы поразили один танк, одну единицу специальной техники противника и 10 укрытий личного состава.
На Александровском направлении наши защитники остановили восемь атак противника в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Вишневое, Злагода и Рыбное, еще два боевые столкновения пока продолжаются.
Бои на юге
- На Гуляйпольском направлении зафиксировано 20 боевых столкновений, враг пытается продвинуться в районе Гуляйполя и в направлении Доброполья и Зеленого. Авиация противника нанесла удары по населенным пунктам Зализнычное, Варваровка, Рождественка, Долинка, Верхняя Терса, Гуляйполе.
- На Ореховском направлении захватчик дважды атаковал позиции наших подразделений в районах Плавней и Приморского. Враг нанес авиаудар по Новоандреевке.
- На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три вражеские атаки. Противник нанес авиаудар по Николаевке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль