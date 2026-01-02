С начала суток на фронте произошло 104 боестолкновения, больше всего боев - на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

С начала суток 2 января на фронте произошло 104 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный удар двумя ракетами, 42 авиационных удара с применением 113 управляемых авиабомб. Зафиксировано 2919 ударов дронами-камикадзе, враг осуществил 2588 обстрелов.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес два авиационных удара, сбросил две управляемые авиабомбы, а также осуществил 63 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили шесть атак в районах населенных пунктов Волчанск, Грабовское, Старица, Прилепка и в направлении Избицкого. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Петропавловки и в направлении Куриловки. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

Бои на востоке

На Лиманском направлении враг осуществил шесть атак, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Дробышево, Лиман, Заречное, Торское, Ямполь. В настоящее время продолжаются два боевых столкновения.

На Славянском направлении наши воины отбили пять атак врага в районах Сиверска, Закитного и Переездного. Два боевых столкновения продолжаются.

На Краматорском направлении противник осуществил одну атаку в районе Миньковки, получил отпор.

Враг 14 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Константиновском направлении в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Николайполь, Софиевка.

В течение дня на Покровском направлении агрессор осуществил 24 штурмовые и наступательные действия в районах населенных пунктов Новое Шахово, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Филия, Дачное и в сторону Новопавловки. Сейчас идет бой в двух локациях.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 37 оккупантов, из них 18 - безвозвратно.

Уничтожено:

пять мотоциклов,

два склада,

пять единиц автомобильной техники,

один наземный роботизированный комплекс,

18 беспилотных летательных аппаратов,

одно укрытие личного состава.

Кроме этого, наши бойцы поразили один танк, одну единицу специальной техники противника и 10 укрытий личного состава.

На Александровском направлении наши защитники остановили восемь атак противника в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Вишневое, Злагода и Рыбное, еще два боевые столкновения пока продолжаются.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 20 боевых столкновений , враг пытается продвинуться в районе Гуляйполя и в направлении Доброполья и Зеленого. Авиация противника нанесла удары по населенным пунктам Зализнычное, Варваровка, Рождественка, Долинка, Верхняя Терса, Гуляйполе.

На Ореховском направлении захватчик дважды атаковал позиции наших подразделений в районах Плавней и Приморского. Враг нанес авиаудар по Новоандреевке.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три вражеские атаки. Противник нанес авиаудар по Николаевке.

