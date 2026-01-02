РУС
С начала суток на фронте произошло 104 боестолкновения, больше всего боев - на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

104 боестолкновения за сутки: оперативная ситуация от Генштаба

С начала суток 2 января на фронте произошло 104 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный удар двумя ракетами, 42 авиационных удара с применением 113 управляемых авиабомб. Зафиксировано 2919 ударов дронами-камикадзе, враг осуществил 2588 обстрелов.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес два авиационных удара, сбросил две управляемые авиабомбы, а также осуществил 63 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Бои на Харьковщине

  • На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили шесть атак в районах населенных пунктов Волчанск, Грабовское, Старица, Прилепка и в направлении Избицкого. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
  • На Купянском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Петропавловки и в направлении Куриловки. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

Бои на востоке

На Лиманском направлении враг осуществил шесть атак, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Дробышево, Лиман, Заречное, Торское, Ямполь. В настоящее время продолжаются два боевых столкновения.

На Славянском направлении наши воины отбили пять атак врага в районах Сиверска, Закитного и Переездного. Два боевых столкновения продолжаются.

На Краматорском направлении противник осуществил одну атаку в районе Миньковки, получил отпор.

Враг 14 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Константиновском направлении в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Николайполь, Софиевка.

В течение дня на Покровском направлении агрессор осуществил 24 штурмовые и наступательные действия в районах населенных пунктов Новое Шахово, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Филия, Дачное и в сторону Новопавловки. Сейчас идет бой в двух локациях.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 37 оккупантов, из них 18 - безвозвратно.

Уничтожено:

  • пять мотоциклов,
  • два склада,
  • пять единиц автомобильной техники,
  • один наземный роботизированный комплекс,
  • 18 беспилотных летательных аппаратов,
  • одно укрытие личного состава.

Кроме этого, наши бойцы поразили один танк, одну единицу специальной техники противника и 10 укрытий личного состава.

На Александровском направлении наши защитники остановили восемь атак противника в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Вишневое, Злагода и Рыбное, еще два боевые столкновения пока продолжаются.

Бои на юге

  • На Гуляйпольском направлении зафиксировано 20 боевых столкновений, враг пытается продвинуться в районе Гуляйполя и в направлении Доброполья и Зеленого. Авиация противника нанесла удары по населенным пунктам Зализнычное, Варваровка, Рождественка, Долинка, Верхняя Терса, Гуляйполе.
  • На Ореховском направлении захватчик дважды атаковал позиции наших подразделений в районах Плавней и Приморского. Враг нанес авиаудар по Новоандреевке.
  • На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три вражеские атаки. Противник нанес авиаудар по Николаевке.

Читайте также: Армия РФ пытается усилить давление на северные окраины Покровска, - 7-й корпус ДШВ

