Від початку доби на фронті відбулося 104 боєзіткнення, найбільше боїв – на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб
Від початку доби 2 січня на фронті відбулося 104 бойових зіткнення.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами, 42 авіаційних ударів із застосуванням 113 керованих авіабомб. Зафіксовано 2919 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 2588 обстрілів.
Бої на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаційних ударів, скинув дві керовані авіабомби, також здійснив 63 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.
Бої на Харківщині
- На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбивали шість атак у районах населених пунктів Вовчанськ, Грабовське, Стариця, Приліпка та у напрямку Ізбицького. Два боєзіткнення досі тривають.
- На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників в районі Петропавлівки та в напрямку Курилівки. Одне боєзіткнення в даний час триває.
Бої на сході
На Лиманському напрямку ворог здійснив шість атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Дробишеве, Лиман, Зарічне, Торське, Ямпіль. Наразі тривають два бойових зіткнення.
На Слов’янському напрямку наші воїни відбивали п’ять атак ворога в районах Сіверська, Закітного та Переїзного. Два боєзіткнення тривають.
На Краматорському напрямку противник здійснив одну атаку в районі Міньківки, отримав відсіч.
Ворог 14 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Костянтинівському напрямку в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Миколайпілля, Софіївка.
Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 24 штурмові та наступальні дії у районах населених пунктів Нове Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Філія, Дачне та у бік Новопавлівки. Наразі точиться бій в двох локаціях.
За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 37 окупантів, з них 18 — безповоротно.
Знищено:
- п’ять мотоциклів,
- два склади,
- п’ять одиниць автомобільної техніки,
- один наземний роботизований комплекс,
- 18 безпілотних літальних апаратів,
- одне укриття особового складу.
Крім цього наші бійці уразили один танк, одну одиницю спеціальної техніки противника та 10 укриттів особового складу.
На Олександрівському напрямку наші оборонці зупинили вісім атак противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Вишневе, Злагода та Рибне, ще два боєзіткнення наразі тривають.
Бої на півдні
- На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 20 бойових зіткнень, ворог намагається просунутись в районі Гуляйполя та в напрямку Добропілля й Зеленого. Авіація противника завдала ударів по населеним пунктам Залізничне, Варварівка, Різдвянка, Долинка, Верхня Терса, Гуляйполе.
- На Оріхівському напрямку загарбник двічі атакував позиції наших підрозділів в районах Плавнів та Приморського. Ворог завдав авіаудару по Новоандріївці.
- На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі атаки. Противник завдав авіаудару по Миколаївці.
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