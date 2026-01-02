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Новини Бойові дії на Покровському напрямку Бої на Гуляйпільському напрямку
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Від початку доби на фронті відбулося 104 боєзіткнення, найбільше боїв – на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

104 боєзіткнення за добу: оперативна ситуація від Генштабу

Від початку доби 2 січня на фронті відбулося 104 бойових зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами, 42 авіаційних ударів із застосуванням 113 керованих авіабомб. Зафіксовано 2919 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 2588 обстрілів.

Бої на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаційних ударів, скинув дві керовані авіабомби, також здійснив 63 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Бої на Харківщині

  • На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбивали шість атак у районах населених пунктів Вовчанськ, Грабовське, Стариця, Приліпка та у напрямку Ізбицького. Два боєзіткнення досі тривають.
  • На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників в районі Петропавлівки та в напрямку Курилівки. Одне боєзіткнення в даний час триває.

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Бої на сході

На Лиманському напрямку ворог здійснив шість атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Дробишеве, Лиман, Зарічне, Торське, Ямпіль. Наразі тривають два бойових зіткнення.

На Слов’янському напрямку наші воїни відбивали п’ять атак ворога в районах Сіверська, Закітного та Переїзного. Два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку противник здійснив одну атаку в районі Міньківки, отримав відсіч.

Ворог 14 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Костянтинівському напрямку в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Миколайпілля, Софіївка.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 24 штурмові та наступальні дії у районах населених пунктів Нове Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Філія, Дачне та у бік Новопавлівки. Наразі точиться бій в двох локаціях.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 37 окупантів, з них 18 — безповоротно.

Знищено:

  • п’ять мотоциклів,
  • два склади,
  • п’ять одиниць автомобільної техніки,
  • один наземний роботизований комплекс,
  • 18 безпілотних літальних апаратів,
  • одне укриття особового складу.

Крім цього наші бійці уразили один танк, одну одиницю спеціальної техніки противника та 10 укриттів особового складу.

На Олександрівському напрямку наші оборонці зупинили вісім атак противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Вишневе, Злагода та Рибне, ще два боєзіткнення наразі тривають.

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Бої на півдні

  • На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 20 бойових зіткнень, ворог намагається просунутись в районі Гуляйполя та в напрямку Добропілля й Зеленого. Авіація противника завдала ударів по населеним пунктам Залізничне, Варварівка, Різдвянка, Долинка, Верхня Терса, Гуляйполе.
  • На Оріхівському напрямку загарбник двічі атакував позиції наших підрозділів в районах Плавнів та Приморського. Ворог завдав авіаудару по Новоандріївці.
  • На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі атаки. Противник завдав авіаудару по Миколаївці.

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Генштаб ЗС (8661) бойові дії (6116) ЗСУ (8985)
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