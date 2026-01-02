Від початку доби на фронті відбулося 104 боєзіткнення, найбільше боїв – на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

Від початку доби 2 січня на фронті відбулося 104 бойових зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами, 42 авіаційних ударів із застосуванням 113 керованих авіабомб. Зафіксовано 2919 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 2588 обстрілів.

Бої на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаційних ударів, скинув дві керовані авіабомби, також здійснив 63 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбивали шість атак у районах населених пунктів Вовчанськ, Грабовське, Стариця, Приліпка та у напрямку Ізбицького. Два боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників в районі Петропавлівки та в напрямку Курилівки. Одне боєзіткнення в даний час триває.

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Бої на сході

На Лиманському напрямку ворог здійснив шість атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Дробишеве, Лиман, Зарічне, Торське, Ямпіль. Наразі тривають два бойових зіткнення.

На Слов’янському напрямку наші воїни відбивали п’ять атак ворога в районах Сіверська, Закітного та Переїзного. Два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку противник здійснив одну атаку в районі Міньківки, отримав відсіч.

Ворог 14 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Костянтинівському напрямку в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Миколайпілля, Софіївка.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 24 штурмові та наступальні дії у районах населених пунктів Нове Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Філія, Дачне та у бік Новопавлівки. Наразі точиться бій в двох локаціях.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 37 окупантів, з них 18 — безповоротно.

Знищено:

п’ять мотоциклів,

два склади,

п’ять одиниць автомобільної техніки,

один наземний роботизований комплекс,

18 безпілотних літальних апаратів,

одне укриття особового складу.

Крім цього наші бійці уразили один танк, одну одиницю спеціальної техніки противника та 10 укриттів особового складу.

На Олександрівському напрямку наші оборонці зупинили вісім атак противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Вишневе, Злагода та Рибне, ще два боєзіткнення наразі тривають.

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Бої на півдні

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 20 бойових зіткнень , ворог намагається просунутись в районі Гуляйполя та в напрямку Добропілля й Зеленого. Авіація противника завдала ударів по населеним пунктам Залізничне, Варварівка, Різдвянка, Долинка, Верхня Терса, Гуляйполе.

, ворог намагається просунутись в районі Гуляйполя та в напрямку Добропілля й Зеленого. Авіація противника завдала ударів по населеним пунктам Залізничне, Варварівка, Різдвянка, Долинка, Верхня Терса, Гуляйполе. На Оріхівському напрямку загарбник двічі атакував позиції наших підрозділів в районах Плавнів та Приморського. Ворог завдав авіаудару по Новоандріївці.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі атаки. Противник завдав авіаудару по Миколаївці.

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