Армія РФ намагається посилити тиск на північні околиці Покровська, - 7 корпус ДШВ

Російські війська намагаються наростити тиск на північні околиці Покровська, а надалі - здійснити штурм селища Гришине.

Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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За даними українських військових, росіяни намагалися скористатися логістичним шляхом між Шевченковим та Покровськом для накопичення додаткових сил і засобів.

Під час спроби прориву ворог застосував понад 30 одиниць легкої техніки, зокрема мотоцикли, багі та автотранспорт.

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Частину техніки підрозділи у смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ знищили ще під час маршу, зокрема за допомогою системи M142 HIMARS. Інші сили противника Сили оборони виявили та уразили безпосередньо в південно-східних межах Покровська, коли російські військові намагалися знайти укриття.

За наявною інформацією, у цьому районі діяли підрозділи 76 десантно-штурмової дивізії РФ.

Українські бійці зазначають, що мета противника - подальше посилення тиску на північні околиці Покровська з перспективою штурму Гришиного.

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