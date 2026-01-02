Армія РФ намагається посилити тиск на північні околиці Покровська, - 7 корпус ДШВ
Російські війська намагаються наростити тиск на північні околиці Покровська, а надалі - здійснити штурм селища Гришине.
Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
За даними українських військових, росіяни намагалися скористатися логістичним шляхом між Шевченковим та Покровськом для накопичення додаткових сил і засобів.
Під час спроби прориву ворог застосував понад 30 одиниць легкої техніки, зокрема мотоцикли, багі та автотранспорт.
Частину техніки підрозділи у смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ знищили ще під час маршу, зокрема за допомогою системи M142 HIMARS. Інші сили противника Сили оборони виявили та уразили безпосередньо в південно-східних межах Покровська, коли російські військові намагалися знайти укриття.
За наявною інформацією, у цьому районі діяли підрозділи 76 десантно-штурмової дивізії РФ.
Українські бійці зазначають, що мета противника - подальше посилення тиску на північні околиці Покровська з перспективою штурму Гришиного.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль