Армия РФ пытается усилить давление на северные окраины Покровска, - 7 корпус ДШВ
Российские войска пытаются усилить давление на северные окраины Покровска, а в дальнейшем - осуществить штурм поселка Гришино.
Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
По данным украинских военных, россияне пытались воспользоваться логистическим путем между Шевченковым и Покровском для накопления дополнительных сил и средств.
В ходе попытки прорыва враг применил более 30 единиц легкой техники, в частности мотоциклы, багги и автотранспорт.
Часть техники подразделения в полосе обороны 7 корпуса ШР ДШВ уничтожили еще во время марша, в частности с помощью системы M142 HIMARS. Другие силы противника Силы обороны обнаружили и поразили непосредственно в юго-восточных пределах Покровска, когда российские военные пытались найти укрытие.
По имеющейся информации, в этом районе действовали подразделения 76 десантно-штурмовой дивизии РФ.
Украинские бойцы отмечают, что цель противника - дальнейшее усиление давления на северные окраины Покровска с перспективой штурма Гришино.
