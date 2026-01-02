Армия РФ пытается усилить давление на северные окраины Покровска, - 7 корпус ДШВ

Российские войска пытаются усилить давление на северные окраины Покровска, а в дальнейшем - осуществить штурм поселка Гришино.

Об этом сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным украинских военных, россияне пытались воспользоваться логистическим путем между Шевченковым и Покровском для накопления дополнительных сил и средств.

В ходе попытки прорыва враг применил более 30 единиц легкой техники, в частности мотоциклы, багги и автотранспорт.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские войска полностью контролируют северную и центральную части Мирнограда, - 7 корпус

Часть техники подразделения в полосе обороны 7 корпуса ШР ДШВ уничтожили еще во время марша, в частности с помощью системы M142 HIMARS. Другие силы противника Силы обороны обнаружили и поразили непосредственно в юго-восточных пределах Покровска, когда российские военные пытались найти укрытие.

По имеющейся информации, в этом районе действовали подразделения 76 десантно-штурмовой дивизии РФ.

Украинские бойцы отмечают, что цель противника - дальнейшее усиление давления на северные окраины Покровска с перспективой штурма Гришино.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 60 ОМБр за 2025 год ликвидировали более 8200 оккупантов, десятки танков и 13 500 БПЛА. ВИДЕО