На фронте зафиксировано 104 боевых столкновения, больше всего - на Гуляйпольском направлении, - Генштаб

С начала суток общее количество боевых столкновений по всей линии фронта составляет 104.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 3 января 2026 года, передает Цензор.НЕТ.

Удары по Украине

Захватчики не прекращают наносить удары по приграничным населенным пунктам. От огня вражеской артиллерии пострадали районы населенных пунктов Бачевск, Белая Береза, Рыжевка, Семейкино, Безсаловка, Бобылевка на Сумщине.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг совершил 42 обстрела, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник тринадцать раз атаковал укрепления наших защитников в районе населенных пунктов Волчанск, Старица, Прилепки и в направлении Избицкого. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении враг сегодня осуществил десять наступательных действий в районе населенных пунктов Синьковка, Новая Кругляковка и в сторону Купянска, Петропавловки, Кучеровки и Куриловки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила 13 атак на позиции украинцев в районе Новоселовки, Мирного, Заречного и в сторону населенных пунктов Ольговка, Дробышево, Ставки. Сейчас еще продолжаются 5 боевых столкновений.

На Славянском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников в районе Дроновки и в сторону Закитного.

По данным Генштаба, на Краматорском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг 16 раз атаковал в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Иванополья, Берестка и Степановки.

На Покровском направлении сегодня враг 16 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Филия и в сторону Белицкого. Одно боестолкновение продолжается.

На Александровском направлении наши защитники отразили восемь атак врага в районах населенных пунктов Ялта, Вороное, Вишневое, Злагода и Рыбное и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово. Два боестолкновения в настоящее время продолжаются.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 19 боевых столкновений в районе Гуляйполя, Успеновки, Дорожнянки и в направлении Доброполья и Зеленого, пять из которых в настоящее время продолжаются. Авиация противника нанесла удары по населенным пунктам Зализничное, Воздвижовка, Святопетровка, Староукраинка, Гуляйполе, Варваровка, Рождественка.

На Ореховском направлении с начала суток зафиксировано два боестолкновения в районах Степового и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.