СБС сбили российский "Шахед", оснащенный ПЗРК. ФОТО
Индустрия дронов
Бойцы батальона Darknode 412-й бригады Nemesis перехватили российский "Шахед", оснащенный переносным зенитно-ракетным комплексом.
Об этом в телеграм-канале сообщили Силы беспилотных систем ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
СБС сбили "Шахед" с ПЗРК на борту
"Этот вражеский БПЛА также оснащен радиомодемом и камерой, что позволяет управлять дроном с территории РФ и осуществлять пуск ракеты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипажу батальона Darknode удалось сбить "Шахед", который представлял угрозу авиации Украины.
В настоящее время продолжается исследование тактики применения нового оружия противника.
О том, что россияне начали устанавливать на "Шахеды" ПЗРК, сообщил также и украинский специалист по военной электронике Сергей Бескрестнов (Флеш).
"Сегодня мы впервые столкнулись с "Шахедом", на борту которого установлен ПЗРК. Шахед оборудован камерой и радиомодемом. Запуск ракеты осуществляется пилотом "Шахеда", который управляет им с территории РФ", - написал он.
Флеш призвал пилотов армейской авиации принять к сведению появление новой угрозы.
"Следует избегать подхода к "Шахеду" встречным курсом и быть осторожнее с теми, кто стоит на колесе", - подчеркнул эксперт.
як з гімна куля 😡
Ну не можуть кацапські виродки взяти Украіну в чесному бою ,
тому вони використовують всяку хрінь , щоби нас знищити !!
Ідіть на..... уй , кляті кацапи , так як наша країна для Українців!!
Ну, або у расєї асобий путь, якого я зовсім не розумію.
Знову вся надія на волонтерів і "ЄС", що допоможуть технично.... На владу нажій жодних
Я читав у ФБ що ракети-повітря-повітря з радянських запасів ставлять.
А тут - цілий пзрк.
Нам потрібні дешеві гвинтові літаки + обладнання на них яке здалеку виявляє всі параметри шахеда, який тип