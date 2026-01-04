СБС сбили российский "Шахед", оснащенный ПЗРК. ФОТО

Индустрия дронов

Бойцы батальона Darknode 412-й бригады Nemesis перехватили российский "Шахед", оснащенный переносным зенитно-ракетным комплексом.

Об этом в телеграм-канале сообщили Силы беспилотных систем ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

СБС сбили "Шахед" с ПЗРК на борту

"Этот вражеский БПЛА также оснащен радиомодемом и камерой, что позволяет управлять дроном с территории РФ и осуществлять пуск ракеты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажу батальона Darknode удалось сбить "Шахед", который представлял угрозу авиации Украины.

В настоящее время продолжается исследование тактики применения нового оружия противника.

О том, что россияне начали устанавливать на "Шахеды" ПЗРК, сообщил также и украинский специалист по военной электронике Сергей Бескрестнов (Флеш).

"Сегодня мы впервые столкнулись с "Шахедом", на борту которого установлен ПЗРК. Шахед оборудован камерой и радиомодемом. Запуск ракеты осуществляется пилотом "Шахеда", который управляет им с территории РФ", - написал он.

Фото: тг Сергея Флеша

Флеш призвал пилотов армейской авиации принять к сведению появление новой угрозы.

"Следует избегать подхода к "Шахеду" встречным курсом и быть осторожнее с теми, кто стоит на колесе", - подчеркнул эксперт.

