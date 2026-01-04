РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7489 посетителей онлайн
Новости Индустрия дронов
4 098 29

СБС сбили российский "Шахед", оснащенный ПЗРК. ФОТО

Индустрия дронов

Бойцы батальона Darknode 412-й бригады Nemesis перехватили российский "Шахед", оснащенный переносным зенитно-ракетным комплексом.

Об этом в телеграм-канале сообщили Силы беспилотных систем ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

СБС сбили "Шахед" с ПЗРК на борту 

"Этот вражеский БПЛА также оснащен радиомодемом и камерой, что позволяет управлять дроном с территории РФ и осуществлять пуск ракеты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажу батальона Darknode удалось сбить "Шахед", который представлял угрозу авиации Украины.

В настоящее время продолжается исследование тактики применения нового оружия противника.

О том, что россияне начали устанавливать на "Шахеды" ПЗРК, сообщил также и украинский специалист по военной электронике Сергей Бескрестнов (Флеш).

"Сегодня мы впервые столкнулись с "Шахедом", на борту которого установлен ПЗРК. Шахед оборудован камерой и радиомодемом. Запуск ракеты осуществляется пилотом "Шахеда", который управляет им с территории РФ", - написал он.

СБС сбили модифицированный
Фото: тг Сергея Флеша
СБС сбили модифицированный
Фото: тг Сергея Флеша

Флеш призвал пилотов армейской авиации принять к сведению появление новой угрозы.

"Следует избегать подхода к "Шахеду" встречным курсом и быть осторожнее с теми, кто стоит на колесе", - подчеркнул эксперт.

Читайте также: Враг модернизирует ударные дроны для атак на сверхнизких высотах: ВСУ меняют систему противодействия, - Сырский

Автор: 

ПЗРК (37) Силы беспилотных систем (336) Шахед (1787)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Зате у нас новий міністр оборони, Федоров четвертий)
показать весь комментарий
04.01.2026 22:27 Ответить
+21
Он вони довершують їх постійно, а ми? Міністрів переставляємо наче лярв у борделі?
показать весь комментарий
04.01.2026 22:30 Ответить
+7
Фьодоров такий міністр оборони ,
як з гімна куля 😡
показать весь комментарий
04.01.2026 22:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зате у нас новий міністр оборони, Федоров четвертий)
показать весь комментарий
04.01.2026 22:27 Ответить
ми можемо повторити схему яку розробили росіяни і встановити ПЗРК на свої БПЛА далекого радіусу дії, щоб збивати кілька російських літаків по дорозі на НПЗ
показать весь комментарий
04.01.2026 22:33 Ответить
Вибачте, але Вам треба проспатися. Бо стріляти доведеться у хвостову зону, а там пропеллер (вертілятьр по народному). Тактично і технічно це повна дурня.
показать весь комментарий
04.01.2026 23:14 Ответить
Фьодоров такий міністр оборони ,
як з гімна куля 😡
показать весь комментарий
04.01.2026 22:34 Ответить
один рєзніков був з яйцями!! такі дорогого коштують! ))
показать весь комментарий
04.01.2026 23:40 Ответить
А до цього були інші?
показать весь комментарий
04.01.2026 23:41 Ответить
А чи точно ефективніші? 🤔
показать весь комментарий
04.01.2026 22:31 Ответить
Он вони довершують їх постійно, а ми? Міністрів переставляємо наче лярв у борделі?
показать весь комментарий
04.01.2026 22:30 Ответить
Камасутра по-зеленські.
показать весь комментарий
04.01.2026 23:00 Ответить
Тільки не ми, а один сутенер.
показать весь комментарий
04.01.2026 23:04 Ответить
Підлість кацапів безмежна 😡
Ну не можуть кацапські виродки взяти Украіну в чесному бою ,
тому вони використовують всяку хрінь , щоби нас знищити !!
Ідіть на..... уй , кляті кацапи , так як наша країна для Українців!!
показать весь комментарий
04.01.2026 22:32 Ответить
Чесний бій існує хіба що в казочках та легендах. Бо якщо так розмірковувати, то і FPV-дрон проти людини в полі - не чесно. Якщо ми будемо з ресурсним ворогом воювати "чесно" - це призведе до поразки
показать весь комментарий
04.01.2026 22:49 Ответить
існує такий слоган "зазвичай добро бореться зі злом. але в важкі часи безвиході, злу може протистояти тільки інше зло".
показать весь комментарий
04.01.2026 23:43 Ответить
А у нас дроны перехватчики скоро будут. Но это не точно.
показать весь комментарий
04.01.2026 22:35 Ответить
Чудо-вироб з гівна та палок. Воно аж ніяк не ефективне, але мета мабуть в психологичній атаці.
показать весь комментарий
04.01.2026 22:49 Ответить
Може ефективне, а може і ні... Але ворог, постійно проводить різні досліди в реальних бойових умовах. Нещодавно була інформація про шахед з інфрачервоним прожектором...
показать весь комментарий
04.01.2026 23:12 Ответить
На жаль ми не робимо нічого аналогічного, щоб знищувати авіацію РФ, яка безкарно скидає по 1200 кабів щотижня на наші передові позиції...
показать весь комментарий
04.01.2026 22:55 Ответить
Дурна ідея. Це або Ігла або її розвиток у кацапів Верба. Ракета у пусковій трубі - х...' з нею, але судячи з відео лаптєносці упхали штатний пусковий механізм (приспособа під пусковою трубою), що річ не одноразова і не дешева. Пуск можливий лише у фронтальну зону, де у цієї балалайки маневреність так сбі. До тогож треба мати прицільні приспособи з відносно великою зоною визначення цілі. "Мертва зона" для таких ПЗРК 500 м. Тобто це що таке? Шахед-винищувач?
Ну, або у расєї асобий путь, якого я зовсім не розумію.
показать весь комментарий
04.01.2026 23:11 Ответить
Вже не раз сміялися з кацапських ідей,але потім виявлялося що не дуже смішно. Це вони випробовують хоч щось, а дальше ще невідомо як вони ті випробування використають, але явно що для нас з цього нічого доброго не світить.
показать весь комментарий
04.01.2026 23:20 Ответить
Може і дурна (залежить від тактики: якщо такий шахед ставити в кінці зграї, то можна і підловити, поки вертоліт буде збивати передні шахеди), однак наступний крок - це ставити на шахед швидкісний дрон-перехоплювач (кацапи до них колись дійдуть), а сам шахед використовувати як ретранслятор. А вертольоти дронами ми вже ловили.
показать весь комментарий
04.01.2026 23:33 Ответить
Вимагати змінити тактику, збивати шахеди з кінця зграї.
Знову вся надія на волонтерів і "ЄС", що допоможуть технично.... На владу нажій жодних
показать весь комментарий
04.01.2026 23:51 Ответить
Як це чудо ГСН активує??!
показать весь комментарий
04.01.2026 23:31 Ответить
Мабуть ********, де не треба активувати апмупу охолодження
показать весь комментарий
04.01.2026 23:49 Ответить
Вони керуються в реальному часі через білоруські сім-карти?
показать весь комментарий
04.01.2026 23:37 Ответить
Та в них і українських сімок вистачає.
показать весь комментарий
04.01.2026 23:46 Ответить
Український зв'язок можна вимикати. А от у прикордонні де добивают білоруські станції треба ставити глушилки. Так бачу
показать весь комментарий
05.01.2026 00:10 Ответить
Ого. Скотчем примотали?
Я читав у ФБ що ракети-повітря-повітря з радянських запасів ставлять.
А тут - цілий пзрк.
Нам потрібні дешеві гвинтові літаки + обладнання на них яке здалеку виявляє всі параметри шахеда, який тип
показать весь комментарий
04.01.2026 23:47 Ответить
 
 