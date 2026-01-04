СБС збили російський "шахед", оснащений ПЗРК. ВІДЕО+ФОТО
Індустрія дронів
Бійці батальйону Darknode 412-ї бригади Nemesis перехопили російський "шахед", оснащений переносним зенітно-ракетним комплексом.
Про це в телеграм-каналі повідомили Сили безпілотних систем ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
СБС збили "шахед" із ПЗРК на борту
"Цей ворожий БПЛА також оснащений радіомодемом та камерою, що дозволяє керувати дроном з території РФ та здійснювати пуск ракети", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що екіпажу батальйону Darknode вдалось збити "шахед", який становив загрозу авіації України.
Наразі триває дослідження тактики застосування нової зброї противника.
Про те, що росіяни почали встановлювати на "шахеди" ПЗРК повідомив також і український спеціаліст із військової електроніки Сергій Бескрестнов (Флеш).
"Сьогодні ми вперше зіткнулися з Шахедом, на борту якого встановлено ПЗРК. Шахед обладнаний камерою і радіомодемом. Запуск ракети здійснюється пілотом Шахеда, який керує ним з території РФ",- написав він.
Флеш закликав пілотів армійської авіації взяти до відома появу нової загрози.
"Слід уникати підходу до Шахеда зустрічним курсом і бути обережніше з тими, хто стоїть на колі", - наголосив експерт.
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як з гімна куля 😡