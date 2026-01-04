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Новини Індустрія дронів
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СБС збили російський "шахед", оснащений ПЗРК. ВІДЕО+ФОТО

Індустрія дронів

Бійці батальйону Darknode 412-ї бригади Nemesis перехопили російський "шахед", оснащений переносним зенітно-ракетним комплексом.

Про це в телеграм-каналі повідомили Сили безпілотних систем ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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СБС збили "шахед" із ПЗРК на борту 

"Цей ворожий БПЛА також оснащений радіомодемом та камерою, що дозволяє керувати дроном з території РФ та здійснювати пуск ракети", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що екіпажу батальйону Darknode вдалось збити "шахед", який становив загрозу авіації України.

Наразі триває дослідження тактики застосування нової зброї противника.

Про те, що росіяни почали встановлювати на "шахеди" ПЗРК повідомив також і український спеціаліст із військової електроніки Сергій Бескрестнов (Флеш).

"Сьогодні ми вперше зіткнулися з Шахедом, на борту якого встановлено ПЗРК. Шахед обладнаний камерою і радіомодемом. Запуск ракети здійснюється пілотом Шахеда, який керує ним з території РФ",- написав він.

СБС збили модифікований
Фото: тг Сергія Флеша
СБС збили модифікований
Фото: тг Сергія Флеша

Флеш закликав пілотів армійської авіації взяти до відома появу нової загрози.

"Слід уникати підходу до Шахеда зустрічним курсом і бути обережніше з тими, хто стоїть на колі", - наголосив експерт.

Читайте також: Ворог модернізує ударні дрони для атак на наднизьких висотах: ЗСУ змінюють систему протидії, - Сирський

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ПЗРК (33) Сили безпілотних систем (581) Шахед (2337)
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Топ коментарі
+41
Зате у нас новий міністр оборони, Федоров четвертий)
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04.01.2026 22:27 Відповісти
+37
Он вони довершують їх постійно, а ми? Міністрів переставляємо наче лярв у борделі?
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04.01.2026 22:30 Відповісти
+20
Фьодоров такий міністр оборони ,
як з гімна куля 😡
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04.01.2026 22:34 Відповісти

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