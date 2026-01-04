На фронте произошло 154 боевых столкновения, самым горячим является Гуляйпольское направление, - Генштаб
С начала суток воскресенья, 4 января, на фронте произошло 154 боевых столкновения. Больше всего боев на Гуляйпольском направлении.
Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22:00.
Вражеские обстрелы
Сегодня оккупанты нанесли 23 авиационных удара, применили одну ракету и сбросили 75 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 4663 дрона-камикадзе и осуществили 3057 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Бои на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 93 обстрела, в том числе один — из реактивных систем залпового огня.
Бои на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили семь атак врага в районах Волчанска, Старицы, Прилепки, Фиголовки и в сторону Избицкого и Кутьковки.
- На Купянском направлении с начала суток враг трижды пытался продвигаться вперед в районах Степовой Новоселовки, Первомайского и в сторону Петропавловки.
Бои на востоке
На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики девять раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новоселовка, Колодезное и Торское. Одно боевое столкновеление продолжается.
На Славянском направлении Силы обороны отразили шесть атак противника вблизи Дроновки, Северска и Свято-Покровского.
На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе Ступочек.
На Константиновском направлении россияне 17 раз атаковалипозиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах Плещеевки, Александро-Шультино, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Софиевки.
На Покровском направлении захватнические подразделения 47 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки. В некоторых локациях боевые столкновения продолжаются до сих пор.
Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 121 оккупанта, из них 95 – безвозвратно. Также уничтожено:
- 29 беспилотных летательных аппаратов,
- десять единиц автомобильной техники,
- терминал спутниковой связи,
- три наземных роботизированных комплекса,
- три склада боеприпасов.
Кроме того, украинские воины поразили танк и три единицы автомобильного транспорта.
На Александровском направлении враг 22 раза атаковал в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Сосновка, Вороне, Алексеевка, Вишневое, Сладкое и Егоровка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
Бои на юге
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 53 атаки россиян в районах Зеленого, Гуляйполя, Варваровки, Дорожнянки и в сторону Святопетровки.
- Силы обороны отразили шесть вражеских попыток наступления на Ореховском направлении в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Щербаки и Степное.
- На Приднепровском направлении наступательных действий врага не отмечено.
- На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
