На фронте произошло 154 боевых столкновения, самым горячим является Гуляйпольское направление, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 4 января, на фронте произошло 154 боевых столкновения. Больше всего боев на Гуляйпольском направлении.

Вражеские обстрелы

Сегодня оккупанты нанесли 23 авиационных удара, применили одну ракету и сбросили 75 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 4663 дрона-камикадзе и осуществили 3057 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 93 обстрела, в том числе один — из реактивных систем залпового огня.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили семь атак врага в районах Волчанска, Старицы, Прилепки, Фиголовки и в сторону Избицкого и Кутьковки.

На Купянском направлении с начала суток враг трижды пытался продвигаться вперед в районах Степовой Новоселовки, Первомайского и в сторону Петропавловки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики девять раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новоселовка, Колодезное и Торское. Одно боевое столкновеление продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны отразили шесть атак противника вблизи Дроновки, Северска и Свято-Покровского.

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе Ступочек.

На Константиновском направлении россияне 17 раз атаковалипозиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах Плещеевки, Александро-Шультино, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении захватнические подразделения 47 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки. В некоторых локациях боевые столкновения продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 121 оккупанта, из них 95 – безвозвратно. Также уничтожено:

29 беспилотных летательных аппаратов,

десять единиц автомобильной техники,

терминал спутниковой связи,

три наземных роботизированных комплекса,

три склада боеприпасов.

Кроме того, украинские воины поразили танк и три единицы автомобильного транспорта.

На Александровском направлении враг 22 раза атаковал в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Сосновка, Вороне, Алексеевка, Вишневое, Сладкое и Егоровка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 53 атаки россиян в районах Зеленого, Гуляйполя, Варваровки, Дорожнянки и в сторону Святопетровки.

Силы обороны отразили шесть вражеских попыток наступления на Ореховском направлении в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Щербаки и Степное.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не отмечено.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

