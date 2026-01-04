На фронте произошло 95 боев, больше всего – на Покровском и Гуляйпольском направлениях, – Генштаб

С начала суток воскресенья, 4 января, на фронте произошло 95 боевых столкновений. Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников.

Вражеские обстрелы

От артиллерийских обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты, в частности Рыжевка, Великая Береза, Искрисковщина, Горки на Сумщине.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 58 обстрелов, в частности один — из реактивных систем залпового огня.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили три атаки врага в районах Волчанска, Старицы, Прилепки и в сторону Избицкого. Еще три боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении с начала суток враг трижды пытался продвигаться вперед в районе Степовой Новоселовки и в сторону Глушковки и Петропавловки, бои продолжаются.

Бои на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала пять раз вблизи населенных пунктов Новоселовка, Колодезное и Торское.

На Славянском направлении Силы обороны отразили атаку противника вблизи Дроновки.

На Краматорском направлении зафиксировано одно наступательное действие россиян в сторону Ступочек.

На Константиновском направлении наши воины остановили 13 наступательных действий врага в районах Плещеевки, Александро-Шультино, Русина Яра, Яблоновки и в сторону Софиевки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 38 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск противника и уже остановили 33 атаки.

Сегодня на Александровском направлении противник 17 раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Вороное, Алексеевка, Вишневое, Сладкое и Егоровка. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор. Авиаудару КАБами подверглась Великомихайловка.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 25 атак россиян в районах Зеленого, Гуляйполя, Варваровки, Дорожнянки и в сторону Святопетровки, Зализнычного и Доброполья. Еще десять столкновений продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении пока произошло пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Щербаки и Степовое. Вражеским ударам управляемыми бомбами подверглись населенные пункты Орехов и Преображенка.

На Приднепровском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

