Силы обороны контролируют северную часть Покровска: продолжаются активные действия, - ГВ "Схід"
В районе Покровско-Мирноградской агломерации продолжаются активные действия украинских подразделений, северная часть Покровска остается под контролем Сил обороны Украины.
Об этом говорится в сводке Группировки войск "Схід" по состоянию на 18:00 3 января, передает Цензор.НЕТ.
Продолжаются активные действия
Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника и с начала суток отразили 49 российских штурмов.
Отмечается, что продолжаются активные действия украинских подразделений в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг несет значительные потери.
Атаки РФ
На Покровском направлении сегодня враг 16 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Филия и в сторону Белицкого. Одно боевое столкновение продолжается.
Ситуация в Покровске
Силы обороны Украины продолжают контролировать северную часть Покровска.
В Мирнограде украинские подразделения удерживают оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.
"Логистика остается затрудненной. Для усиления наших возможностей снабжения принимаются меры по расширению логистических коридоров в Мирноград", - добавили в ГВ "Схід".
