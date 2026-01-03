Силы обороны контролируют северную часть Покровска: продолжаются активные действия, - ГВ "Схід"

В районе Покровско-Мирноградской агломерации продолжаются активные действия украинских подразделений, северная часть Покровска остается под контролем Сил обороны Украины.

Об этом говорится в сводке Группировки войск "Схід" по состоянию на 18:00 3 января, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Продолжаются активные действия

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника и с начала суток отразили 49 российских штурмов.

Отмечается, что продолжаются активные действия украинских подразделений в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг несет значительные потери.

Читайте также: Покровское направление: украинские воины отбили 46 штурмов РФ и уничтожили 213 оккупантов за сутки, - ОВ "Восток"

Атаки РФ

На Покровском направлении сегодня враг 16 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Филия и в сторону Белицкого. Одно боевое столкновение продолжается.

Ситуация в Покровске

Силы обороны Украины продолжают контролировать северную часть Покровска.

Смотрите также: Засеянная мертвыми оккупантами местность в Покровске: боевая работа 425-го полка "Скала". ВИДЕО

В Мирнограде украинские подразделения удерживают оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.

"Логистика остается затрудненной. Для усиления наших возможностей снабжения принимаются меры по расширению логистических коридоров в Мирноград", - добавили в ГВ "Схід".