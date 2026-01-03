Покровское направление: украинские воины отбили 46 штурмов РФ и уничтожили 213 оккупантов за сутки, - ГВ "Схід"

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника и за прошедшие сутки отразили 46 российских штурмов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".

Украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг несет значительные потери.

На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новое Шахово, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Филия, Дачное и в сторону Новопавловки.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 37 оккупантов, из них 18 - безвозвратно. Уничтожено пять мотоциклов, два склада, пять единиц автомобильной техники, один наземный роботизированный комплекс, 18 беспилотных летательных аппаратов, одно укрытие личного состава.

Кроме этого, наши бойцы поразили один танк, одну единицу специальной техники противника и 10 укрытий личного состава.

Бои за Покровск и Мирноград

Украинские подразделения продолжают контролировать северную часть Покровска. Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.

В Мирнограде наши воины удерживают оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу. Для сдерживания врага оборона города пополнена дополнительными силами и средствами.

Логистика остается затрудненной. Для усиления наших возможностей снабжения принимаются меры по расширению логистических коридоров к Мирнограду.

Уничтожение оккупантов

В целом, в зоне ответственности ГВ "Схід" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери - 213 оккупантов за прошедшие сутки.

Уничтожение техники

уничтожено 1351 БПЛА различных типов и

37 единиц другого вооружения и техники, в частности, два танка.

За сутки поражено 55 расчетов российских БпАК.

