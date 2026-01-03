Покровський напрямок: українські воїни відбили 46 штурмів РФ і знищили 213 окупантів за добу, - УВ "Схід"

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника і протягом минулої доби відбили 46 російських штурмів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

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Українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог зазнає значних втрат.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Нове Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Філія, Дачне та у бік Новопавлівки.

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За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 37 окупантів, з них 18 — безповоротно. Знищено п’ять мотоциклів, два склади, п’ять одиниць автомобільної техніки, один наземний роботизований комплекс, 18 безпілотних літальних апаратів, одне укриття особового складу.

Крім цього, наші бійці уразили один танк, одну одиницю спеціальної техніки противника та 10 укриттів особового складу.

Бої за Покровськ та Мирноград

Українські підрозділи надалі контролюють північну частину Покровська. Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.

У Мирнограді наші воїни тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста. Для стримування ворога оборона міста поповнена додатковими силами та засобами.

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Логістика залишається ускладненою. Для підсилення наших можливостей постачання вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограда.

Знищення окупантів

В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат — 213 окупантів за минулу добу.

Знищення техніки

знищено 1351 БпЛА різних типів та

37 одиниць іншого озброєння і техніки, зокрема, два танки.

За добу уражено 55 розрахунків російських БпАК.

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