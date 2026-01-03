Сили оборони контролюють північну частину Покровська: Тривають активні дії, - УВ "Схід"
У районі Покровсько-Мирноградської агломерації тривають активні дії українських підрозділів, північна частина Покровська залишається під контролем Сил оборони України.
Про це йдеться у зведенні Угруповання військ "Схід" станом на 18 годину 3 січня, передає Цензор.НЕТ.
Тривають активні дії
Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника і від початку доби відбили 49 російських штурмів.
Зазначається, що тривають активні дії українських підрозділів в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог зазнає значних втрат.
Атаки РФ
На Покровському напрямку сьогодні ворог 16 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Філія та у бік Білицького. Одне боєзіткнення триває.
Ситуація в Покровську
Сили оборони України продовжують контролювати північну частину Покровська.
У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.
"Логістика залишається ускладненою. Для підсилення наших можливостей постачання вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограда", - додали в УВ "Схід".
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