РФ атаковала дронами пункт гуманитарной помощи на Херсонщине: погиб мужчина, есть раненые

Российские дроны атаковали пункт выдачи гуманитарной помощи в одном из населенных пунктов Дарьевской громады. Погиб 64-летний мужчина, двое человек ранены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Прокудин.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"По меньшей мере, три дрона оккупанты направили на помещение, в котором местные жители получали предметы первой необходимости", - говорится в сообщении.

Жертва и пострадавшие

В результате российской атаки погиб 64-летний мужчина. Также ранения получили 79-летняя женщина и 71-летний мужчина. У них – взрывные травмы и осколочные ранения.

Бригада "скорой" доставила пострадавших в больницу в среднем состоянии тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 3 человека ранены в результате обстрелов Херсонской области, также повреждены дома