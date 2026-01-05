РУС
Новости обстрелы Херсонщины
263 1

РФ атаковала дронами пункт гуманитарной помощи на Херсонщине: погиб мужчина, есть раненые

охота на дрон с "удочкой"

Российские дроны атаковали пункт выдачи гуманитарной помощи в одном из населенных пунктов Дарьевской громады. Погиб 64-летний мужчина, двое человек ранены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Прокудин.

"По меньшей мере, три дрона оккупанты направили на помещение, в котором местные жители получали предметы первой необходимости", - говорится в сообщении.

Жертва и пострадавшие

В результате российской атаки погиб 64-летний мужчина. Также ранения получили 79-летняя женщина и 71-летний мужчина. У них – взрывные травмы и осколочные ранения.

Бригада "скорой" доставила пострадавших в больницу в среднем состоянии тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 3 человека ранены в результате обстрелов Херсонской области, также повреждены дома

Автор: 

обстрел (31178) Херсонская область (5468)
Варвари є варвари ,для них жодних правил ,лише убивати і руйнувати ,будь ви прокляті навіки ,варварська терористична росія.
05.01.2026 14:33 Ответить
 
 