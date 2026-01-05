РФ атаковала дронами пункт гуманитарной помощи на Херсонщине: погиб мужчина, есть раненые
Российские дроны атаковали пункт выдачи гуманитарной помощи в одном из населенных пунктов Дарьевской громады. Погиб 64-летний мужчина, двое человек ранены.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Прокудин.
"По меньшей мере, три дрона оккупанты направили на помещение, в котором местные жители получали предметы первой необходимости", - говорится в сообщении.
Жертва и пострадавшие
В результате российской атаки погиб 64-летний мужчина. Также ранения получили 79-летняя женщина и 71-летний мужчина. У них – взрывные травмы и осколочные ранения.
Бригада "скорой" доставила пострадавших в больницу в среднем состоянии тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Володимир Омельянов
