РФ атакувала дронами пункт гуманітарної допомоги на Херсонщині: загинув чоловік, є поранені

Російські дрони атакували пункт видачі гуманітарної допомоги в одному із населених пунктів Дарʼївської громади. Загинув 64-річний чоловік, двоє людей поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

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"Щонайменше три дрони окупанти спрямували на приміщення, в якому місцеві жителі отримували речі першої необхідності", - йдеться в повідомленні.

Жертва та постраждалі

Внаслідок російської атаки загинув 64-річний чоловік. Також поранення дістали 79-річна жінка та 71-річний чоловік. У них – вибухові травми та уламкові поранення.

Бригада "швидкої" доставила постраждалих до лікарні у середньому стані тяжкості. Вони отримують усю необхідну меддопомогу.

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