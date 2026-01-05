РФ атакувала дронами пункт гуманітарної допомоги на Херсонщині: загинув чоловік, є поранені
Російські дрони атакували пункт видачі гуманітарної допомоги в одному із населених пунктів Дарʼївської громади. Загинув 64-річний чоловік, двоє людей поранені.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.
"Щонайменше три дрони окупанти спрямували на приміщення, в якому місцеві жителі отримували речі першої необхідності", - йдеться в повідомленні.
Жертва та постраждалі
Внаслідок російської атаки загинув 64-річний чоловік. Також поранення дістали 79-річна жінка та 71-річний чоловік. У них – вибухові травми та уламкові поранення.
Бригада "швидкої" доставила постраждалих до лікарні у середньому стані тяжкості. Вони отримують усю необхідну меддопомогу.
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