Норвежское судно не причастно к повреждению кабеля в Балтийском море
Государственная полиция Латвии пока не может точно установить причины повреждения оптического кабеля в Балтийском море.
об этом говорится в заявлении Госполиции Латвии, передает Delfi.
Орыв проводов мог произойти из-за погодных условий, однако окончательные выводы делать рано, - отмечают в полиции.
Предварительная версия не подтверждена
По данным правоохранителей, в возможном повреждении кабеля ранее подозревалось норвежское судно Silver Copenhagen. В то же время латвийская полиция отчиталась:
Судно было осмотрено, проверены якорь, техническое оборудование и журналы.
Правоохранители допросили нескольких человек из экипажа.
Экипаж активно сотрудничал со следствием, предоставляя всю необходимую информацию.
На данный момент нет оснований считать, что это судно причастно к инциденту. Расследование продолжается, в частности выясняются обстоятельства, при которых произошел сбой в работе кабеля. Как пояснили в полиции, в настоящее время выясняется, стало ли повреждение следствием умышленных действий, природных условий или других факторов.
Что предшествовало?
С 2023 года в Балтийском море зафиксировано уже десять случаев повреждения подводных кабелей, что повлияло на работу сетей в нескольких странах, в частности:
Эстония;
Финляндия;
Швеция;
Германия;
Литва.
По крайней мере в двух случаях повреждение произошло из-за того, что корабли тянули по дну якорь.
