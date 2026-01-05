Норвежское судно не причастно к повреждению кабеля в Балтийском море

Государственная полиция Латвии пока не может точно установить причины повреждения оптического кабеля в Балтийском море.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Госполиции Латвии, передает Delfi.

Орыв проводов мог произойти из-за погодных условий, однако окончательные выводы делать рано, - отмечают в полиции.

Предварительная версия не подтверждена

По данным правоохранителей, в возможном повреждении кабеля ранее подозревалось норвежское судно Silver Copenhagen. В то же время латвийская полиция отчиталась:

Судно было осмотрено, проверены якорь, техническое оборудование и журналы.

Правоохранители допросили нескольких человек из экипажа.

Экипаж активно сотрудничал со следствием, предоставляя всю необходимую информацию.

На данный момент нет оснований считать, что это судно причастно к инциденту. Расследование продолжается, в частности выясняются обстоятельства, при которых произошел сбой в работе кабеля. Как пояснили в полиции, в настоящее время выясняется, стало ли повреждение следствием умышленных действий, природных условий или других факторов.

Что предшествовало?

С 2023 года в Балтийском море зафиксировано уже десять случаев повреждения подводных кабелей, что повлияло на работу сетей в нескольких странах, в частности:

Эстония;

Финляндия;

Швеция;

Германия;

Литва.

По крайней мере в двух случаях повреждение произошло из-за того, что корабли тянули по дну якорь.

