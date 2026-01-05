Норвезьке судно не причетне до пошкодження кабелю в Балтійському морі
Державна поліція Латвії поки не може точно встановити причини пошкодження оптичного кабелю в Балтійському морі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Держполіції Латвії, передає Delfi.
Обрив дротів міг статися через погодні умови, проте остаточні висновки робити зарано, - наголошують у поліції.
Попередня версія не підтверджена
За даними правоохоронців, у можливому пошкодженні кабелю раніше підозрювалося норвезьке судно Silver Copenhagen. Водночас латвійська поліція відзвітувала:
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Судно було оглянуто, перевірено якір, технічне обладнання та журнали.
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Правоохоронці допитали кількох осіб з екіпажу.
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Екіпаж активно співпрацював зі слідством, надаючи всю необхідну інформацію.
Наразі немає підстав вважати, що це судно причетне до інциденту. Розслідування триває, зокрема з’ясовуються обставини, за яких стався збій у роботі кабелю. Як пояснили в поліції, наразі з'ясовується, чи стало пошкодження наслідком навмисних дій, природних умов або інших факторів.
Що передувало?
З 2023 року у Балтійському морі зафіксовано вже десять випадків пошкодження підводних кабелів, що вплинуло на роботу мереж у кількох країнах, зокрема:
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Естонія;
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Фінляндія;
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Швеція;
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Німеччина;
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Литва.
Щонайменше у двох випадках пошкодження сталося через те, що кораблі тягнули по дну якір.
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