Норвезьке судно не причетне до пошкодження кабелю в Балтійському морі

Державна поліція Латвії поки не може точно встановити причини пошкодження оптичного кабелю в Балтійському морі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Держполіції Латвії, передає Delfi.

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Обрив дротів міг статися через погодні умови, проте остаточні висновки робити зарано, - наголошують у поліції.

Попередня версія не підтверджена

За даними правоохоронців, у можливому пошкодженні кабелю раніше підозрювалося норвезьке судно Silver Copenhagen. Водночас латвійська поліція відзвітувала:

Судно було оглянуто, перевірено якір, технічне обладнання та журнали.

Правоохоронці допитали кількох осіб з екіпажу.

Екіпаж активно співпрацював зі слідством, надаючи всю необхідну інформацію.

Наразі немає підстав вважати, що це судно причетне до інциденту. Розслідування триває, зокрема з’ясовуються обставини, за яких стався збій у роботі кабелю. Як пояснили в поліції, наразі з'ясовується, чи стало пошкодження наслідком навмисних дій, природних умов або інших факторів.

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Що передувало?

З 2023 року у Балтійському морі зафіксовано вже десять випадків пошкодження підводних кабелів, що вплинуло на роботу мереж у кількох країнах, зокрема:

Естонія;

Фінляндія;

Швеція;

Німеччина;

Литва.

Щонайменше у двох випадках пошкодження сталося через те, що кораблі тягнули по дну якір.

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