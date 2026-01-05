С начала суток 5 января на фронте произошло 172 боевых столкновения, - Генштаб

С начала суток понедельника, 5 января, на фронте произошло 172 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Сегодня противник нанес три ракетных и 24 авиационных удара, применил 10 ракет и сбросил 79 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 3083 дрона-камикадзе и осуществили 3038 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес два авиационных удара, сбросил семь авиабомб, осуществил 63 обстрела, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили четыре атаки врага в районах Волчанска, Прилепки и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении с начала суток враг дважды пытался продвигаться в сторону Куриловки и Купянска, получил отпор.

Бои на востоке

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики девять раз атаковали позиции украинцев вблизи Надии, Заречного и в направлениях населенных пунктов Дробышево, Ставки и Лиман.

На Славянском направлении Силы обороны отразили две атаки противника вблизи Закитного.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении россияне 20 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр и в сторону Степановки, Иванополья, Константиновки, Берестка и Софиевки.

На Покровском направлении захватнические подразделения 38 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Червоный Лиман, Сухецкое, Затишье, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филия и в сторону населенных пунктов Гришино, Ивановка. В некоторых локациях боевые столкновения продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 142 оккупанта, из них 98 – безвозвратно.

Также уничтожено:

31 беспилотный летательный аппарат,

3 мотоцикла,

два терминала спутниковой связи,

шесть единиц автомобильной и две единицы специальной техники,

один пункт управления БПЛА,

три укрытия личного состава.

Кроме того, украинские воины поразили две боевые машины пехоты, одну артиллерийскую систему, одну реактивную систему залпового огня, три единицы автомобильной и две единицы специальной техники, 12 укрытий личного состава.

На Александровском направлении враг 14 раз атаковал в районах населенных пунктов Вишневое, Злагода, Сичневое, Александроград, Сосновка и в направлении Ивановки. Одно боевое столкновеление до сих пор продолжается.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 34 атаки россиян в районах Успеновки, Сладкого, Гуляйполя и в сторону Доброполья, Варваровки, Зеленого и Прилук. Еще семь боевых столкновений продолжаются. Под авиаударами врага оказались населенные пункты Зализничное, Рождественка, Тернуватое, Воздвижовка.

Силы обороны отразили две вражеские попытки наступления на Ореховском направлении в районе Плавней и в направлении Приморского. Авиаудару подверглось Таврическое.

На Приднепровском направлении враг дважды безуспешно атаковал позиции наших защитников.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

