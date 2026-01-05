Враг больше всего давит на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

С начала суток понедельника, 5 января, на фронте произошло 80 боевых столкновений. Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

От артиллерийских обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты, в частности Рыжевка, Будки, Безсаловка, Старая Гута Сумской области; Хреновка Черниговской области.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 31 обстрел, в частности два — из реактивных систем залпового огня.

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили одну атаку врага в районе Волчанска.

На Купянском направлении с начала суток враг дважды пытался продвигаться в сторону Куриловки и Купянска.

Бои на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала восемь раз вблизи Надежды, Заречного и в направлениях населенных пунктов Дробышево, Ставки и Лиман. В настоящее время один бой продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны отбили две атаки противника вблизи Закитного, один бой еще продолжается.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении наши воины остановили 12 наступательных действий врага в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещиевка, Щербиновка, Русин Яр и в сторону Константиновки, Берестка и Софиевки. Еще одно боевое столкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Червоный Лиман, Сухецкое, Затишье, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Гришино, Ивановка. Силы обороны сдерживают натиск противника и уже остановили 20 атак.

Сегодня на Александровском направлении противник пять раз атаковал в районах населенных пунктов Вишневое и Злагода.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 16 атак россиян в районах Успеновки, Гуляйполя и в сторону Доброполья, Варваровки, Зеленого и Прилук. Еще пять столкновений продолжаются до сих пор. Авиаудары КАБами подверглись Железнодорожное и Рождественка.

На Приднепровском направлении враг один раз атаковал в районе Антоновского моста.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

