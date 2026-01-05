Ворог найбільше тисне на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

Від початку доби понеділка, 5 січня, на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників.

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Від артилерійських обстрілів з території рф постраждали прикордонні населені пункти, зокрема Рижівка, Будки, Безсалівка, Стара Гута Сумської області; Хрінівка Чернігівської області.

Бої на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 31 обстріл, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

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Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили одну атаку ворога в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку від початку доби ворог двічі намагався йти вперед в бік Курилівки та Куп’янська.

Бої на сході

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала вісім разів поблизу Надії, Зарічного та у напрямках населених пунктів Дробишеве, Ставки й Лиман. В даний час один бій триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали дві атаки противника поблизу Закітного, один бій ще триває.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку наші воїни зупинили 12 наступальних дій ворога в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Берестка й Софіївки. Ще одне бойове зіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 27 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Червоний Лиман, Сухецьке, Затишок, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Гришине, Іванівка. Сили оборони стримують натиск противника та вже зупинили 20 атак.

Сьогодні на Олександрівському напрямку противник п’ять разів атакував у районах населених пунктів Вишневе та Злагода.

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Бої на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 16 атак росіян у районах Успенівки, Гуляйполя та у бік Добропілля, Варварівки, Зеленого й Прилук. Ще п’ять зіткнень тривають дотепер. Авіаударів КАБами зазнали Залізничне та Різдвянка.

у районах Успенівки, Гуляйполя та у бік Добропілля, Варварівки, Зеленого й Прилук. Ще п’ять зіткнень тривають дотепер. Авіаударів КАБами зазнали Залізничне та Різдвянка. На Оріхівському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку ворог один раз атакував в районі Антоновського мосту.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

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