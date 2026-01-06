"Коалиция желающих" обсудит пять ключевых пунктов помощи Украине
"Коалиция желающих" во вторник, 6 января, обсудит пять пунктов поддержки Украины, включая размещение западных войск на ее территории.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Европейской правде сообщил представитель Елисейского дворца на условиях анонимности.
"Встреча позволит взять обязательства по 5 пунктам: прекращение огня и мониторинг его соблюдения, продолжение поддержки вооруженных сил Украины, формат размещения многонациональных сил на территории Украины, обязательства по действиям союзников в случае новой агрессии России против Украины и долгосрочное оборонное сотрудничество", – рассказал анонимный собеседник.
По словам чиновника Елисейского дворца, главной целью сегодняшнего заседания лидеров является принятие решений о возможных действиях в рамках "коалиции решительных" и их дальнейшая координация с американской стороной.
Обсуждение режима прекращения огня
В частности, участники встречи обсудят модальности прекращения огня, которые не являются гарантиями безопасности, а также вопросы наблюдения за линией разграничения, контроля и проверки.
Чиновник подчеркнул, что на линии разграничения не будут размещаться западные военные:
"Мы говорим о линии в 1400 км, и присутствие солдат на ней не имеет смысла ни тактически, ни стратегически".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль