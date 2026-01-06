"Коалиция желающих" обсудит пять ключевых пунктов помощи Украине

"Коалиция желающих" во вторник, 6 января, обсудит пять пунктов поддержки Украины, включая размещение западных войск на ее территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Европейской правде сообщил представитель Елисейского дворца на условиях анонимности.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Встреча позволит взять обязательства по 5 пунктам: прекращение огня и мониторинг его соблюдения, продолжение поддержки вооруженных сил Украины, формат размещения многонациональных сил на территории Украины, обязательства по действиям союзников в случае новой агрессии России против Украины и долгосрочное оборонное сотрудничество", – рассказал анонимный собеседник.

По словам чиновника Елисейского дворца, главной целью сегодняшнего заседания лидеров является принятие решений о возможных действиях в рамках "коалиции решительных" и их дальнейшая координация с американской стороной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США и союзники готовят согласованный план гарантий для Украины, - Bloomberg

Обсуждение режима прекращения огня

В частности, участники встречи обсудят модальности прекращения огня, которые не являются гарантиями безопасности, а также вопросы наблюдения за линией разграничения, контроля и проверки.

Чиновник подчеркнул, что на линии разграничения не будут размещаться западные военные:

"Мы говорим о линии в 1400 км, и присутствие солдат на ней не имеет смысла ни тактически, ни стратегически".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Туск поедет в Париж на заседание Коалиции желающих