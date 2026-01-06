"Коаліція охочих" обговорить п’ять ключових пунктів допомоги Україні
"Коаліція охочих" у вівторок, 6 січня, обговорить п’ять пунктів підтримки України, включаючи розміщення західних військ на її території.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Європейській правді повідомив представник Єлисейського палацу на умовах анонімності.
"Зустріч дозволить взяти зобов'язання за 5 пунктами: припинення вогню та моніторинг його дотримання, продовження підтримки збройних сил України, формат розміщення багатонаціональних сил на території України, зобов'язання щодо дій союзників у разі нової агресії Росії проти України та довгострокове оборонне співробітництво", – розповів анонімний співрозмовник.
За словами посадовця Єлисейського палацу, головною метою сьогоднішнього засідання лідерів є прийняття рішень щодо можливих дій у рамках "коаліції рішучих" та їх подальша координація з американською стороною.
Обговорення режиму припинення вогню
Зокрема, учасники зустрічі обговорять модальності припинення вогню, які не є гарантіями безпеки, а також питання спостереження за лінією розмежування, контролю та перевірки.
Посадовець наголосив, що на лінії розмежування не будуть розміщуватися західні військові:
"Ми говоримо про лінію в 1400 км, і присутність солдатів на ній не має сенсу ні тактично, ні стратегічно".
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