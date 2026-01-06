"Коаліція охочих" обговорить п’ять ключових пунктів допомоги Україні

"Коаліція охочих" у вівторок, 6 січня, обговорить п’ять пунктів підтримки України, включаючи розміщення західних військ на її території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Європейській правді повідомив представник Єлисейського палацу на умовах анонімності.

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"Зустріч дозволить взяти зобов'язання за 5 пунктами: припинення вогню та моніторинг його дотримання, продовження підтримки збройних сил України, формат розміщення багатонаціональних сил на території України, зобов'язання щодо дій союзників у разі нової агресії Росії проти України та довгострокове оборонне співробітництво", – розповів анонімний співрозмовник.

За словами посадовця Єлисейського палацу, головною метою сьогоднішнього засідання лідерів є прийняття рішень щодо можливих дій у рамках "коаліції рішучих" та їх подальша координація з американською стороною.

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Обговорення режиму припинення вогню

Зокрема, учасники зустрічі обговорять модальності припинення вогню, які не є гарантіями безпеки, а також питання спостереження за лінією розмежування, контролю та перевірки.

Посадовець наголосив, що на лінії розмежування не будуть розміщуватися західні військові:

"Ми говоримо про лінію в 1400 км, і присутність солдатів на ній не має сенсу ні тактично, ні стратегічно".

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