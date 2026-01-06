РУС
Штрафные баллы для водителей
621 5

Штрафные баллы для водителей не введены. Вопрос находится на рассмотрении, - МВД

Заработали ли штрафные баллы для водителей? В МВД ответили

В Министерстве внутренних дел опровергли информацию о том, что с 2026 года заработала система штрафных баллов для водителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Штрафные баллы

Так, в МВД заявили, что эта информация не соответствует действительности.

"Сейчас есть ряд законопроектов, которые призваны урегулировать этот вопрос и в будущем ввести штрафные баллы по примеру передового опыта зарубежных стран", - пояснили там.

Вопрос еще рассматривается

Пока что этот вопрос находится на рассмотрении, и штрафные баллы не введены.

О масштабных нововведениях в МВД обещают сообщать общественности заранее.

Автор: 

МВД (9361) водители (512) штраф (1315)
Кількість молодих здорових ухилянтів в міліцейській формі вже просто дратує. Скоро їх будуть проштрикувати вилами навіть бабці яких вони обирають на стихійних базарчиках...
06.01.2026 12:30 Ответить
Краще короткостволи дозвольте офіційно продавати. Тоді і штрафні бали не ************.
06.01.2026 12:33 Ответить
При наглухо корумпованій поліції ці штрафні бали безсенсу. А взагалі, діюча річ на порушників
06.01.2026 12:38 Ответить
А кто дал право на это?В предвыборных обещаниях такого не было у клуонского шапито.
06.01.2026 12:47 Ответить
Ну якщо цифровізація - то це ж будуть електронні бали? Скорочено "Е-бали"? так?
06.01.2026 12:52 Ответить
 
 