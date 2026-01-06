Штрафные баллы для водителей не введены. Вопрос находится на рассмотрении, - МВД

В Министерстве внутренних дел опровергли информацию о том, что с 2026 года заработала система штрафных баллов для водителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Штрафные баллы

Так, в МВД заявили, что эта информация не соответствует действительности.

"Сейчас есть ряд законопроектов, которые призваны урегулировать этот вопрос и в будущем ввести штрафные баллы по примеру передового опыта зарубежных стран", - пояснили там.

Читайте также: Львов стал первым городом, где штрафы за неправильную парковку автоматически появляются в "Дії"

Вопрос еще рассматривается

Пока что этот вопрос находится на рассмотрении, и штрафные баллы не введены.

О масштабных нововведениях в МВД обещают сообщать общественности заранее.

Читайте: Действующие штрафы за нарушение языкового законодательства не работают, - омбудсмен Ивановская