Штрафні бали для водіїв не запроваджено. Питання перебуває на розгляді, - МВС

У Міністерстві внутрішніх справ заперечили інформацію про те, що з 2026 року запрацювала система штрафних балів для водіїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Штрафні бали

Так, у МВС заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.

"Наразі є ряд законопроєктів, які покликані врегулювати це питання і в майбутньому запровадити штрафні бали за прикладом передового досвіду зарубіжних країн", - пояснили там.

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Питання ще розглядають

Поки що це питання перебуває на розгляді, й штрафні бали не запроваджено.

Про масштабні нововведення у МВС обіцяють повідомляти громадськість заздалегідь.

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