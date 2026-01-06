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Штрафні бали для водіїв не запроваджено. Питання перебуває на розгляді, - МВС
У Міністерстві внутрішніх справ заперечили інформацію про те, що з 2026 року запрацювала система штрафних балів для водіїв.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Штрафні бали
Так, у МВС заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.
"Наразі є ряд законопроєктів, які покликані врегулювати це питання і в майбутньому запровадити штрафні бали за прикладом передового досвіду зарубіжних країн", - пояснили там.
Питання ще розглядають
Поки що це питання перебуває на розгляді, й штрафні бали не запроваджено.
Про масштабні нововведення у МВС обіцяють повідомляти громадськість заздалегідь.
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