Россияне снизили высоту "Шахедов" на Запорожье с 3-4 тыс. м до 250 м, - Федоров
Россияне изменили тактику применения беспилотников на Запорожье.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, "Шахеды" теперь запускают на высоту 250 метров, тогда как раньше они летали на 3-4 тысячи метров. Федоров подчеркнул, что ежедневно анализируется ситуация на фронте и строятся новые элементы обороны города и области, в частности противотанковые рвы.
"Раньше враг запускал "Шахеды" и "Молнии" по руслу Днепра. Сегодня - нет, не может. Где сейчас запускает? Не скажу, чуть позже узнаем", - сказал Федоров.
Он также сообщил, что сегодня в Запорожье долетает менее 10% беспилотников типа "Молния", которые запускает враг. "Был день, когда мы сбили 86 "Молний". Это отдельная большая работа", - добавил начальник ОВА.
Більше йому нічим і зайнятися, окрім крипти!!??
хфьодоров, не зупиняйся!
жгі далі!!!
його ще ніхто не звільняв