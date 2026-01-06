РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13017 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Запорожье
1 924 16

Россияне снизили высоту "Шахедов" на Запорожье с 3-4 тыс. м до 250 м, - Федоров

Российские дроны

Россияне изменили тактику применения беспилотников на Запорожье.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, "Шахеды" теперь запускают на высоту 250 метров, тогда как раньше они летали на 3-4 тысячи метров. Федоров подчеркнул, что ежедневно анализируется ситуация на фронте и строятся новые элементы обороны города и области, в частности противотанковые рвы.

"Раньше враг запускал "Шахеды" и "Молнии" по руслу Днепра. Сегодня - нет, не может. Где сейчас запускает? Не скажу, чуть позже узнаем", - сказал Федоров.

Он также сообщил, что сегодня в Запорожье долетает менее 10% беспилотников типа "Молния", которые запускает враг. "Был день, когда мы сбили 86 "Молний". Это отдельная большая работа", - добавил начальник ОВА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили по Запорожью: погиб мужчина

Автор: 

Запорожье (2863) Федоров Иван (474) Шахед (1790)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Це інший федоров, ванька мелітопольский.
показать весь комментарий
06.01.2026 14:35 Ответить
+3
А федоров ще і у прес-службі Міноборони підробляє????
Більше йому нічим і зайнятися, окрім крипти!!??
показать весь комментарий
06.01.2026 14:29 Ответить
+2
перші шаги в міністерстві оборони вражають!!!!
хфьодоров, не зупиняйся!
жгі далі!!!
показать весь комментарий
06.01.2026 14:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А федоров ще і у прес-службі Міноборони підробляє????
Більше йому нічим і зайнятися, окрім крипти!!??
показать весь комментарий
06.01.2026 14:29 Ответить
Це інший федоров, ванька мелітопольский.
показать весь комментарий
06.01.2026 14:35 Ответить
перші шаги в міністерстві оборони вражають!!!!
хфьодоров, не зупиняйся!
жгі далі!!!
показать весь комментарий
06.01.2026 14:31 Ответить
мій комент про чукчу буде перший.
показать весь комментарий
06.01.2026 14:34 Ответить
Це інший федоров, Ваня з Мелітополя. Тобто наш, запорізький
показать весь комментарий
06.01.2026 14:36 Ответить
наразі міністром оборони є шмигаль
його ще ніхто не звільняв
показать весь комментарий
06.01.2026 14:52 Ответить
Що нам робити з цією інформацією?
показать весь комментарий
06.01.2026 14:32 Ответить
Обговорювати і звісно матюкати владу
показать весь комментарий
06.01.2026 14:38 Ответить
Оцінить... На висоту 250 м дістане навіть АК. Про кулемети і мови немає... А їх у нас набагато більше, і вони дешевше обходяться, ніж зенітні ракети...
показать весь комментарий
06.01.2026 14:53 Ответить
Що робити? Прискоритися в укриття, особливо мешканцям багатоповерхівок. Таких "шахедів" без прожекторів виявити важко - тільки по звуку двигунів, а це скорочує час на захист цілей і порятунок населення. "Шахеди" прилітають переважно уночі, тому з АК і кулеметів тріскотять у нічне небо наосліп (на звук). Попадання - близьке до 0, хіба що випадковість. Водночас зниження висоти польоту дає можливість "впіймати" його прожектором (так, так - добрим старим прожектором часів 2СВ). Тоді кулемети , та й АК працюють значно ефективніше, сам бачив. Але й падають вони де-попало і часто зачіпають багатоповерхівки. Деякі не вибухають....
показать весь комментарий
06.01.2026 15:37 Ответить
Тоді й Україні слід знижувати,бо ж працює,я так розумію(
показать весь комментарий
06.01.2026 14:34 Ответить
До Запоріжжя їм недалеко летіти, тож можна знизити висоту польоту і підняти вагу БЧ чи ПЗРК прикрутити ... ну і звісно на такій висоті нашим винищувачам їх важче "обробити", а наземним групам час контакту при прольоті через сектор відповідальності теж сильно зменшується ... знову ж таки велика зимна хмарність - з одного боку заважає обмерзання (тому нижче лети) з іншого виявити стає важче. 🤔
показать весь комментарий
06.01.2026 14:49 Ответить
Ми орали. Я і трактор. Вся суть зєльоної шелупоні на чолі з найвеличнішим балаболом всесвіту.
показать весь комментарий
06.01.2026 14:35 Ответить
Будемо чекати коли будуть запускати одраз пiд землею 🤣
показать весь комментарий
06.01.2026 14:46 Ответить
Яка різниця,все одно не збивають.
показать весь комментарий
06.01.2026 14:59 Ответить
Розказує це так, що нібито в збитті дронів він особисто приймав участь - МИ збили!😬
показать весь комментарий
06.01.2026 15:28 Ответить
 
 