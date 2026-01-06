Росіяни знизили висоту "Шахедів" у Запоріжжі з 3-4 тис. м до 250 м, - Федоров

Росіяни змінили тактику застосування безпілотників у Запоріжжі.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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За його словами, "Шахеди" тепер запускають на висоту 250 метрів, тоді як раніше вони літали на 3-4 тисячі метрів. Федоров підкреслив, що щодня аналізується ситуація на фронті та будуються нові елементи оборони міста та області, зокрема протитанкові рови.

"Раніше ворог запускав "Шахеди" та "Молнії" по руслу Дніпра. Сьогодні - ні, не може. Де зараз запускає? Не скажу, трохи пізніше дізнаємось", - сказав Федоров.

Він також повідомив, що сьогодні до Запоріжжя долітає менше ніж 10% безпілотників типу "Молнія", які запускає ворог. "Був день, коли ми збили 86 ‘Молній’. Це окрема велика робота", - додав начальник ОВА.

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