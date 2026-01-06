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Новини Атака безпілотників на Запоріжжя
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Росіяни знизили висоту "Шахедів" у Запоріжжі з 3-4 тис. м до 250 м, - Федоров

Російські дрони

Росіяни змінили тактику застосування безпілотників у Запоріжжі.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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За його словами, "Шахеди" тепер запускають на висоту 250 метрів, тоді як раніше вони літали на 3-4 тисячі метрів. Федоров підкреслив, що щодня аналізується ситуація на фронті та будуються нові елементи оборони міста та області, зокрема протитанкові рови.

"Раніше ворог запускав "Шахеди" та "Молнії" по руслу Дніпра. Сьогодні - ні, не може. Де зараз запускає? Не скажу, трохи пізніше дізнаємось", - сказав Федоров.

Він також повідомив, що сьогодні до Запоріжжя долітає менше ніж 10% безпілотників типу "Молнія", які запускає ворог. "Був день, коли ми збили 86 ‘Молній’. Це окрема велика робота", - додав начальник ОВА.

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Запоріжжя (2685) Федоров Іван (656) Шахед (2343)
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Топ коментарі
+7
Це інший федоров, ванька мелітопольский.
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06.01.2026 14:35 Відповісти
+3
А федоров ще і у прес-службі Міноборони підробляє????
Більше йому нічим і зайнятися, окрім крипти!!??
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06.01.2026 14:29 Відповісти
+2
перші шаги в міністерстві оборони вражають!!!!
хфьодоров, не зупиняйся!
жгі далі!!!
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06.01.2026 14:31 Відповісти

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