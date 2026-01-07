Реформа адвокатуры по европейским стандартам: НААУ привлекла к рабочей группе международных экспертов и нардепов

Национальная ассоциация адвокатов Украины (НААУ) сформировала рабочую группу для выполнения Дорожной карты по вопросам верховенства права. Главной задачей группы является разработка законопроекта об усовершенствовании адвокатской деятельности, который должен быть принят до конца 2026 года.

Как пишет Закон и Бизнес со ссылкой на заместителя председателя НААУ, РАУ Валентина Гвоздя, состав участников Рабочей группы по выполнению Дорожной карты по вопросам верховенства права в части адвокатуры демонстрирует высокий институциональный уровень экспертов, привлеченных Национальной ассоциацией адвокатов Украины к формированию пакета решений.

Сообщается, что к работе присоединились все члены профильного подкомитета Верховной Рады, что позволит синхронизировать наработки с парламентской повесткой дня.

Известно, что особое внимание уделено международному компоненту. В учредительном заседании приняли участие действующий президент CCBE Роман Завршек, бывший президент CCBE Джеймс МакГилл, председатель Комитета CCBE по вопросам международной юридической практики Карло Форте и представители секретариата CCBE. Также присоединились представители Национального совета адвокатов Франции (CNB) во главе с председателем Международного комитета Мари-Эме Пейрон, директором юридического департамента Жеральдин Кавайе и Фредериком Тепером, а также президент адвокатуры Литвы Миндаугас Кукайтис. Еще ряд международных экспертов не присутствовали на заседании рабочей группы, но подтвердили готовность работать: бывшие президенты CCBE Мария Слазак и Марчелла Прунбауэр Глазер, председатель чешской делегации в CCBE и член комитета PECO CCBE Антонин Мокрый, президент CNB Жюли Кутюрье и президент Чешской палаты адвокатов (ČAK) Моника Новотна, экс-президент адвокатуры Люксембурга Валери Дюпон.

"Такая комбинация парламентского представительства, профессионального самоуправления и международных институтов создает рабочий формат, ориентированный не на политические декларации, а на верификацию решений по европейским стандартам", - отметил Гвоздий.

При этом он пояснил, что привлечение представителей CCBE и европейских адвокатур, среди которых есть авторы Конвенции Совета Европы о защите профессии адвоката, рассматривается как внешняя экспертная "проверка на соответствие" и предохранительное средство от подмены самоуправления государственным администрированием, в частности через произвольные трактовки Дорожной карты как основания для внешнего контроля над профессией.

