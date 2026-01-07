Реформа адвокатури за європейськими стандартами: НААУ залучила до робочої групи міжнародних експертів та нардепів

Національна асоціація адвокатів України (НААУ) сформувала робочу групу для виконання Дорожньої карти з питань верховенства права. Головним завданням групи є розробка законопроєкту про вдосконалення адвокатської діяльності, який має бути прийнятий до кінця 2026 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як пише Закон і Бізнес, з посиланням на заступника голови НААУ, РАУ Валентина Гвоздія, склад учасників Робочої групи з виконання Дорожньої карти з питань верховенства права в частині адвокатури демонструє високий інституційний рівень експертів, залучених Національною асоціацією адвокатів України до формування пакета рішень.

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Повідомляється, що до роботи долучилися всі члени профільного підкомітету Верховної Ради, що дозволить синхронізувати напрацювання з парламентським порядком денним.

Відомо, що особливу увагу приділено міжнародному компоненту. В установчому засіданні брали участь чинний президент CCBE Роман Завршек, колишній президент CCBE Джеймс МакГілл, голова Комітету CCBE з питань міжнародної юридичної практики Карло Форте та представники секретаріату CCBE. Також долучилися представники Національної ради адвокатів Франції (CNB) на чолі з головою Міжнародного комітету Марі-Еме Пейрон, директор юридичного департаменту Жеральдін Кавайє та Фредерік Тепер, а також президент адвокатури Литви Міндаугас Кукайтіс. Ще низка міжнародних експертів не була присутня на засіданні робочої групи, але підтвердила готовність працювати: колишні президенти CCBE Марія Слазак і Марчелла Прунбауер Глазер, голова чеської делегації в CCBE та член комітету PECO CCBE Антонін Мокрий, президентка CNB Жюлі Кутюр’є і президентка Чеської палати адвокатів (ČAK) Моніка Новотна, експрезидентка адвокатури Люксембургу Валері Дюпон.

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"Така комбінація парламентського представництва, професійного самоврядування й міжнародних інституцій створює робочий формат, який орієнтований не на політичні декларації, а на верифікацію рішень за європейськими стандартами", - зазначив Гвоздій.

При цьому він пояснив, що залучення представників CCBE та європейських адвокатур, серед яких є автори Конвенції Ради Європи про захист професії адвоката, розглядається як зовнішня експертна "перевірка на відповідність" і запобіжник від підміни самоврядування державним адмініструванням, зокрема через довільні трактування Дорожньої карти як підстави для зовнішнього контролю над професією.

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