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Новини Конкурс на керівника БЕБ
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Правники закликали Кабмін дотримуватися закону та призначити директора БЕБ

Конкурс у БЕБ Асоціація правників звернулася до Кабміну

Асоціація правників України (АПУ) закликала Кабмін призначити директора БЕБ не пізніше липня 2025 року, як це передбачає меморандум МВФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву АПУ.

В Асоціації наголосили на важливості безумовного дотримання принципів верховенства права, законності та правової визначеності - особливо у контексті проведення конкурсних процедур.

Там нагадали, що Законі від 20 червня 2024 року № 3840-IX ("Закон про перевантаження БЕБ") був ухвалений для реалізації міжнародних зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом і передбачав прозорий конкурс на посаду Директора БЕБ.

АПУ наголосила, що згідно з положеннями Закону "Про Бюро економічної безпеки України", Кабінет Міністрів зобов’язаний призначити кандидата, визначеного Конкурсною комісією, і не має повноважень відхиляти таку кандидатуру.

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А згідно з меморандумом МВФ, призначення нового директора БЕБ має відбутися не пізніше липня 2025 року. Комісія з проведення конкурсу підтвердила завершення процедури відповідно до вимог законодавства, а переможець конкурсу пройшов усі передбачені перевірки.

"Водночас Кабінет Міністрів мотивував свою відмову у призначенні листом Служби безпеки України, зміст якого залишається недоступним для публічного ознайомлення. Така ситуація створює підстави для сумнівів щодо прозорості та обґрунтованості рішення уряду", - наголосили там.

В АПУ зазначили, що відмова призначити обраного кандидата суперечить положенням Конституції України та чинного законодавства, підриває довіру до державних інституцій і порушує принцип правової визначеності. У зв’язку з цим Асоціація закликає органи державної влади дотримуватись норм Конституції та законів України і здійснити призначення у визначені строки та відповідно до встановленої процедури.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Нагадаємо, що 25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.

Комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки вирішила не переглядати своє рішення. З цим погодилися, як українські члени комісії, так і міжнародні.

Читайте: Кабмін досі не надав жодного документа щодо конкурсу на посаду директора БЕБ, - Цивінський

Автор: 

адвокат (948) асоціація (409) Кабмін (14246) Бюро економічної безпеки (694)


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Топ коментарі
+7
Шкода, що Юрист зеленський, не знає що таке-правник...
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18.07.2025 08:29 Відповісти
+7
Каб.мін, призначенний з порушенням закону про воєнний стан, закликають дотримуватись закону...
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18.07.2025 08:32 Відповісти
+4
Дотримуватися закону? Не смішіть дєрьмака.
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18.07.2025 08:21 Відповісти
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Дотримуватися закону? Не смішіть дєрьмака.
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18.07.2025 08:21 Відповісти
У нас є правники??? 🤣🤣🤣не правники а рішали
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18.07.2025 08:47 Відповісти
Шкода, що Юрист зеленський, не знає що таке-правник...
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18.07.2025 08:29 Відповісти
Каб.мін, призначенний з порушенням закону про воєнний стан, закликають дотримуватись закону...
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18.07.2025 08:32 Відповісти
Маріонетковий "кабмін" нічого не вирішує, правники не тих закликають.
З таким самим успіхом вони можуть закликати пінгвінів.
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18.07.2025 08:42 Відповісти
У фигуранта нет профильного образования,экономика и юриспруденция абсолютно различные специальности,детектив пусть детектирует и не лезет куда ему не нужно.
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18.07.2025 08:41 Відповісти
Это у тебя на московии мнение знающих людей никого не интересует,царские замашки в Украину принес агент козырь.
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18.07.2025 08:51 Відповісти
навіщо їм закони-в них цар є-хоче милує-а захоче посадити -посадить-суди і правохорона всі царя слухають-закони то для ворогів
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18.07.2025 08:44 Відповісти
Якими словами і діями висловити всю нікчемність "нашої" влади. Тільки вдумайтесь--державний орган ПРОСЯТЬ виконувати вимоги Конституцї і Закону. Парадокс,що вищі посадові особи--ПОРУШУЮТЬ ЗАКОНИ, А що тоді робити "холопам"???. Кому потрібні ці органи,як і виборні,так і призначені,які постійно не виконують закони,а вимагають,щоб інші виконували А постійна брехня,крадіжки,шахрайство- Боже до чого доведена країна якою правлять невігласи,фотографи і хлопчики з пісочниці.
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18.07.2025 09:08 Відповісти
Та єрмаку *****
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18.07.2025 09:26 Відповісти
Влада чекає,що Цивінський сам звернеться до суду,що до порушення його прав та процедури призначення...Це буде фатальною помилкою. Бо суд однозначно за вказівкою знайде якісь зацепки, щоб завадити призначенню...Думаю,що суд над цим вже працює і Кабмін сам організує позов.
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18.07.2025 10:38 Відповісти
 
 