Правники закликали Кабмін дотримуватися закону та призначити директора БЕБ

Асоціація правників України (АПУ) закликала Кабмін призначити директора БЕБ не пізніше липня 2025 року, як це передбачає меморандум МВФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву АПУ.

В Асоціації наголосили на важливості безумовного дотримання принципів верховенства права, законності та правової визначеності - особливо у контексті проведення конкурсних процедур.

Там нагадали, що Законі від 20 червня 2024 року № 3840-IX ("Закон про перевантаження БЕБ") був ухвалений для реалізації міжнародних зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом і передбачав прозорий конкурс на посаду Директора БЕБ.

АПУ наголосила, що згідно з положеннями Закону "Про Бюро економічної безпеки України", Кабінет Міністрів зобов’язаний призначити кандидата, визначеного Конкурсною комісією, і не має повноважень відхиляти таку кандидатуру.

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А згідно з меморандумом МВФ, призначення нового директора БЕБ має відбутися не пізніше липня 2025 року. Комісія з проведення конкурсу підтвердила завершення процедури відповідно до вимог законодавства, а переможець конкурсу пройшов усі передбачені перевірки.

"Водночас Кабінет Міністрів мотивував свою відмову у призначенні листом Служби безпеки України, зміст якого залишається недоступним для публічного ознайомлення. Така ситуація створює підстави для сумнівів щодо прозорості та обґрунтованості рішення уряду", - наголосили там.

В АПУ зазначили, що відмова призначити обраного кандидата суперечить положенням Конституції України та чинного законодавства, підриває довіру до державних інституцій і порушує принцип правової визначеності. У зв’язку з цим Асоціація закликає органи державної влади дотримуватись норм Конституції та законів України і здійснити призначення у визначені строки та відповідно до встановленої процедури.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Нагадаємо, що 25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.

Комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки вирішила не переглядати своє рішення. З цим погодилися, як українські члени комісії, так і міжнародні.

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