Юристы призвали Кабмин соблюдать закон и назначить директора БЭБ

Ассоциация юристов Украины (АЮУ) призвала Кабмин назначить директора БЭБ не позднее июля 2025 года, как это предусматривает меморандум МВФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление АЮУ.

В Ассоциации отметили важность безусловного соблюдения принципов верховенства права, законности и правовой определенности - особенно в контексте проведения конкурсных процедур.

Там напомнили, что Закон от 20 июня 2024 года № 3840-IX ("Закон о перегрузке БЭБ") был принят для реализации международных обязательств Украины перед Международным валютным фондом и предусматривал прозрачный конкурс на должность Директора БЭБ.

АЮУ отметила, что согласно положениям Закона "О Бюро экономической безопасности Украины", Кабинет Министров обязан назначить кандидата, определенного Конкурсной комиссией, и не имеет полномочий отклонять такую кандидатуру.

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А согласно меморандуму МВФ, назначение нового директора БЭБ должно состояться не позднее июля 2025 года. Комиссия по проведению конкурса подтвердила завершение процедуры в соответствии с требованиями законодательства, а победитель конкурса прошел все предусмотренные проверки.

"В то же время Кабинет Министров мотивировал свой отказ в назначении письмом Службы безопасности Украины, содержание которого остается недоступным для публичного ознакомления. Такая ситуация создает основания для сомнений относительно прозрачности и обоснованности решения правительства", - отметили там.

В АЮУ отметили, что отказ назначить избранного кандидата противоречит положениям Конституции Украины и действующего законодательства, подрывает доверие к государственным институтам и нарушает принцип правовой определенности. В связи с этим Ассоциация призывает органы государственной власти придерживаться норм Конституции и законов Украины и осуществить назначение в определенные сроки и в соответствии с установленной процедурой.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров отказался назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Напомним, что 25 июня Комиссия по отбору директора БЭБ выбрала победителем конкурса на должность директора БЭБ Александра Цивинского - руководителя подразделения детективов во Втором Главном управлении НАБУ. 30 июня Комиссия передала премьер-министру Украины представление относительно победителя конкурса. Правительство должно было утвердить его кандидатуру в течение 10 дней.

Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности решила не пересматривать свое решение. С этим согласились, как украинские члены комиссии, так и международные.

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