РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11028 посетителей онлайн
Новости Конкурс на руководителя БЭБ
1 124 16

Юристы призвали Кабмин соблюдать закон и назначить директора БЭБ

Конкурс в БЭБ Ассоциация юристов обратилась в Кабмин

Ассоциация юристов Украины (АЮУ) призвала Кабмин назначить директора БЭБ не позднее июля 2025 года, как это предусматривает меморандум МВФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление АЮУ.

В Ассоциации отметили важность безусловного соблюдения принципов верховенства права, законности и правовой определенности - особенно в контексте проведения конкурсных процедур.

Там напомнили, что Закон от 20 июня 2024 года № 3840-IX ("Закон о перегрузке БЭБ") был принят для реализации международных обязательств Украины перед Международным валютным фондом и предусматривал прозрачный конкурс на должность Директора БЭБ.

АЮУ отметила, что согласно положениям Закона "О Бюро экономической безопасности Украины", Кабинет Министров обязан назначить кандидата, определенного Конкурсной комиссией, и не имеет полномочий отклонять такую кандидатуру.

Читайте также: Цывинский: Для меня принципиально важно выяснить, какие именно "оценки безопасности" стали основанием для отклонения моей кандидатуры на должность главы БЭБ

А согласно меморандуму МВФ, назначение нового директора БЭБ должно состояться не позднее июля 2025 года. Комиссия по проведению конкурса подтвердила завершение процедуры в соответствии с требованиями законодательства, а победитель конкурса прошел все предусмотренные проверки.

"В то же время Кабинет Министров мотивировал свой отказ в назначении письмом Службы безопасности Украины, содержание которого остается недоступным для публичного ознакомления. Такая ситуация создает основания для сомнений относительно прозрачности и обоснованности решения правительства", - отметили там.

В АЮУ отметили, что отказ назначить избранного кандидата противоречит положениям Конституции Украины и действующего законодательства, подрывает доверие к государственным институтам и нарушает принцип правовой определенности. В связи с этим Ассоциация призывает органы государственной власти придерживаться норм Конституции и законов Украины и осуществить назначение в определенные сроки и в соответствии с установленной процедурой.

Смотрите также: Свириденко о ситуации с БЭБ: Все было по закону. ВИДЕО

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров отказался назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Напомним, что 25 июня Комиссия по отбору директора БЭБ выбрала победителем конкурса на должность директора БЭБ Александра Цивинского - руководителя подразделения детективов во Втором Главном управлении НАБУ. 30 июня Комиссия передала премьер-министру Украины представление относительно победителя конкурса. Правительство должно было утвердить его кандидатуру в течение 10 дней.

Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности решила не пересматривать свое решение. С этим согласились, как украинские члены комиссии, так и международные.

Читайте: Кабмин до сих пор не предоставил ни одного документа по конкурсу на должность директора БЭБ, - Цивинский

Автор: 

адвокат (1442) ассоциация (973) Кабмин (14070) Бюро экономической безопасности (225)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Шкода, що Юрист зеленський, не знає що таке-правник...
показать весь комментарий
18.07.2025 08:29 Ответить
+8
Каб.мін, призначенний з порушенням закону про воєнний стан, закликають дотримуватись закону...
показать весь комментарий
18.07.2025 08:32 Ответить
+5
Дотримуватися закону? Не смішіть дєрьмака.
показать весь комментарий
18.07.2025 08:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дотримуватися закону? Не смішіть дєрьмака.
показать весь комментарий
18.07.2025 08:21 Ответить
У нас є правники??? 🤣🤣🤣не правники а рішали
показать весь комментарий
18.07.2025 08:47 Ответить
Шкода, що Юрист зеленський, не знає що таке-правник...
показать весь комментарий
18.07.2025 08:29 Ответить
Цей блазень є псевдоюрист, якого "папа" купив диплом.
Так само московське фсб для нього з дєрьмаком купило пост президента у попередньої кримінальної кліки, що перебувала у владі.
На разі, це звичайний тупоголовий квартальний блазень, який узурпував кабінет президента України.
показать весь комментарий
18.07.2025 10:49 Ответить
Каб.мін, призначенний з порушенням закону про воєнний стан, закликають дотримуватись закону...
показать весь комментарий
18.07.2025 08:32 Ответить
Маріонетковий "кабмін" нічого не вирішує, правники не тих закликають.
З таким самим успіхом вони можуть закликати пінгвінів.
показать весь комментарий
18.07.2025 08:42 Ответить
Який ще закон, злочинці у владі свій квартальний болт навіть на Конституцію кладуть.
показать весь комментарий
18.07.2025 10:52 Ответить
У фигуранта нет профильного образования,экономика и юриспруденция абсолютно различные специальности,детектив пусть детектирует и не лезет куда ему не нужно.
показать весь комментарий
18.07.2025 08:41 Ответить
Это у тебя на московии мнение знающих людей никого не интересует,царские замашки в Украину принес агент козырь.
показать весь комментарий
18.07.2025 08:51 Ответить
навіщо їм закони-в них цар є-хоче милує-а захоче посадити -посадить-суди і правохорона всі царя слухають-закони то для ворогів
показать весь комментарий
18.07.2025 08:44 Ответить
Якими словами і діями висловити всю нікчемність "нашої" влади. Тільки вдумайтесь--державний орган ПРОСЯТЬ виконувати вимоги Конституцї і Закону. Парадокс,що вищі посадові особи--ПОРУШУЮТЬ ЗАКОНИ, А що тоді робити "холопам"???. Кому потрібні ці органи,як і виборні,так і призначені,які постійно не виконують закони,а вимагають,щоб інші виконували А постійна брехня,крадіжки,шахрайство- Боже до чого доведена країна якою правлять невігласи,фотографи і хлопчики з пісочниці.
показать весь комментарий
18.07.2025 09:08 Ответить
Це називається державний переворот злочинцями, які всупереч Конституції захопили державну владу в Україні.
показать весь комментарий
18.07.2025 10:54 Ответить
Та єрмаку *****
показать весь комментарий
18.07.2025 09:26 Ответить
Влада чекає,що Цивінський сам звернеться до суду,що до порушення його прав та процедури призначення...Це буде фатальною помилкою. Бо суд однозначно за вказівкою знайде якісь зацепки, щоб завадити призначенню...Думаю,що суд над цим вже працює і Кабмін сам організує позов.
показать весь комментарий
18.07.2025 10:38 Ответить
Топ-шаболда Єрмака вже заявила, що не збирається дотримуватись закону. І хуцпато бреше, що Кабмін може погоджуватись або ні із результатом відбору директора БЕБ.
показать весь комментарий
18.07.2025 11:17 Ответить
 
 