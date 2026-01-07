Зеленский планирует встречу с Трампом в ближайшее время: будут говорить о гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время планирует встретиться с лидером США Дональдом Трампом, чтобы обсудить вопросы гарантий безопасности.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О чем будет говорить с Трампом

Зеленский сообщил, что вопрос о предоставлении гарантий безопасности Украине от США сроком более 15 лет еще находится в процессе рассмотрения.

"В декабре в Мар-а-Лаго я поднял этот вопрос. Президент США взял паузу, отметив, что его будут рассматривать. Я ожидаю в ближайшее время встретиться с ним - в Вашингтоне или в другом месте, в зависимости от планов президента. Надеюсь именно тогда получить ответ", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пусть США сделают с Кадыровым то же, что и с Мадуро. Тогда Путин задумается, - Зеленский. АУДИО

Гарантии от других стран

Также Зеленский сообщил, что подробности относительно гарантий безопасности от других стран сейчас обсуждаются на уровне представителей армий этих стран и генеральных штабов.

"Вчера был достаточно подробный доклад наших генералов от Франции, Великобритании, Соединенных Штатов Америки и от Украины. Гнатов от нас этим занимается, начальник Генштаба. В принципе, все детали согласовываются между странами", - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и США обсудили дипломатический путь завершения войны, - Зеленский