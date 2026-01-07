РУС
1 067 32

Зеленский планирует встречу с Трампом в ближайшее время: будут говорить о гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время планирует встретиться с лидером США Дональдом Трампом, чтобы обсудить вопросы гарантий безопасности.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

О чем будет говорить с Трампом

Зеленский сообщил, что вопрос о предоставлении гарантий безопасности Украине от США сроком более 15 лет еще находится в процессе рассмотрения.

"В декабре в Мар-а-Лаго я поднял этот вопрос. Президент США взял паузу, отметив, что его будут рассматривать. Я ожидаю в ближайшее время встретиться с ним - в Вашингтоне или в другом месте, в зависимости от планов президента. Надеюсь именно тогда получить ответ", - сказал он.

Гарантии от других стран

  • Также Зеленский сообщил, что подробности относительно гарантий безопасности от других стран сейчас обсуждаются на уровне представителей армий этих стран и генеральных штабов.

"Вчера был достаточно подробный доклад наших генералов от Франции, Великобритании, Соединенных Штатов Америки и от Украины. Гнатов от нас этим занимается, начальник Генштаба. В принципе, все детали согласовываются между странами", - добавил президент.

+7
Схоже клоуни перетворили на цирк міжнародну дипломатію.
07.01.2026 16:15 Ответить
+7
Гарантії без гарантій
07.01.2026 16:15 Ответить
+5
викрадення кадирова будуть обговорювати ))
07.01.2026 16:27 Ответить
Схоже клоуни перетворили на цирк міжнародну дипломатію.
07.01.2026 16:15 Ответить
А от Мадурі , в КПЗ , і ******* , після танкеру , чомусь зовсім не смішно ...
07.01.2026 16:37 Ответить
Від гарантій безпеки, які Україна отримає (або не отримає), війна скоріше закінчиться? Відповідь очевидна всім, крім зєлєбобіків. Тому в першу чергу потрібно акцентувати увагу на якнайшвидшому завершенні війни.
07.01.2026 17:02 Ответить
Гарантії без гарантій
07.01.2026 16:15 Ответить
Які можуть бути гарантії, коли воно поїде в Оман ізнову зніме міни. Для гарантії треба прибрати зелений кібуц від влади, а вже потім домовлятися
07.01.2026 17:11 Ответить
Будеш благати про підпис під угодою?(((Та він і підпис може покласти,але він невартий нічого ((
07.01.2026 16:15 Ответить
шо???? опять????!!!
07.01.2026 16:17 Ответить
07.01.2026 16:22 Ответить
07.01.2026 16:34 Ответить
07.01.2026 16:57 Ответить
Головне що у кожного своя колода карт. У одного в колоді тільки шестірки, а у другого усі козирі
07.01.2026 17:02 Ответить
викрадення кадирова будуть обговорювати ))
07.01.2026 16:27 Ответить
Це може статися тільки на прохання ху....ла
07.01.2026 16:57 Ответить
так тоді виходить, що ***** повинен просити трампа, надати гарантії безпеки зєлі, шляхом викрадення кадирова ))
07.01.2026 17:03 Ответить
Трамп знає про плани гаранта української Конституції?
07.01.2026 16:31 Ответить
Гарантії безпеки без гарантії, що воно нюхає?
07.01.2026 16:31 Ответить
ЯК ТИ ЗАДРАВ ІЗ СВОЇМИ ГАРАНТІЯМИ!!!!!

- гарантія це ЯЗ
- гарантія це 1000 бойових літаків
- гарантія це 1000+ балістичних ракет

ПАПІРЕЦЬ. - не гарантія
07.01.2026 16:32 Ответить
Та які питання - будуй літаки , виробляй ракети ... хто заважає ?
07.01.2026 16:38 Ответить
Покажи приклад, ми всі за тобою !!!
07.01.2026 16:43 Ответить
Безтолковий ішак "планує".
07.01.2026 16:33 Ответить
Ета другоє, на цей раз зустріч буде дуже потужною, з коробом гарантій
07.01.2026 16:34 Ответить
Головне, перед зустріччю з Трампом перерізати телефонний кабель, щоб йому ***** не подзвонив.
07.01.2026 16:42 Ответить
Ішак прирівнює себе до рижого маразматика, не здогадуючись, що його чекає, в ліпшому випадку доля мадуро, а то й чаушеску.
07.01.2026 16:43 Ответить
Там із Запоріжжям ситуація, мʼяко кажуче, не дуже. Оманський договорняк працює, здається. Бо щось це падло сильно затримується у своїх походеньках по закордонах.
07.01.2026 16:52 Ответить
Одне питання гарантії для кого? Може особисті, або не тільки а ще для друзів. Для України так трампонутому нічого не варто їх дати, бо до ранку все забуде, а друг ху...ло не нагадає
07.01.2026 16:55 Ответить
❗️Світові злочинці попереджені! Ви можете бігти, але вам не сховатись - секретар Міністерства внутрішньої безпеки США Крісті Ноєм про захоплення двох танкерів
07.01.2026 16:56 Ответить
це вона на пуйла натякає?
07.01.2026 17:01 Ответить
А Трамп що планує ?
07.01.2026 16:58 Ответить
Планує... Пл@н воно дує!
07.01.2026 16:59 Ответить
Крутіше Зеленського тільки яйця на великдень 🤣🤣🤣🤣. Трамп к нагє 😁😁😁. Так коли перемога в футболі та висадка на сонце намічається ❓❓❓😸
07.01.2026 17:00 Ответить
Трампу хоч трішечки, але вірю. Зеленському не вірю жодного слова і жодної дії.
07.01.2026 17:11 Ответить
А в Москву він коли їхати збирається
07.01.2026 17:12 Ответить
 
 