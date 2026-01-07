Зеленський планує зустріч із Трампом найближчим часом: говоритимуть про гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом планує зустрітися з лідером США Дональдом Трампом, щоб обговорити питання гарантій безпеки.

Про це глава держави заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що говоритиме з Трампом

Зеленський повідомив, що питання щодо надання гарантій безпеки Україні від США строком на довше ніж 15 років ще у процесі розгляду.

"У грудні в Мар-а-Лаго я порушив це питання. Президент США взяв паузу, зазначивши, що його розглядатимуть. Я очікую найближчим часом зустрітися з ним — у Вашингтоні або в іншому місці, залежно від планів президента. Сподіваюся саме тоді отримати відповідь", - сказав він.

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Гарантії від інших країн

Також Зеленський повідомив, що подробиці щодо гарантій безпеки від інших країн зараз обговорюються на рівні представників армій цих країн та генеральних штабів.

"Вчора була достатньо детальна доповідь наших генералів від Франції, Британії, Сполучених Штатів Америки і від України. Гнатов від нас цим займається, начальник Генштабу. В принципі, всі деталі погоджуються між країнами", - додав президент.

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