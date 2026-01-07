Нехай США зроблять із Кадировим те саме, що й з Мадуро. Тоді Путін задумається, - Зеленський. АУДIО

Президент Володимир Зеленський вважає, що США мають сильніше тиснути на Росію, щоб та припинила війну.

Про це президент сказав під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

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Дипломатія

Коментуючи дипломатичний трек президент сказав, що вважає американців зараз продуктивними.

"У нас є хороші результати, але все це ще не дотиснуто до кінця. Вони повинні тиснути на Росію, у них є інструменти, вони вміють.

І коли вони дуже хочуть, вони можуть знайти. Головне, щоб Україна була для них пріоритетом", - наголосив глава держави.

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Приклад Мадуро

"Ось вам приклад з Мадуро. Провели операцію. Результат бачить весь світ. Швидко це зробили. Нехай вони це зроблять з цим, як його, Кадировим. З цим вбивцею. Може тоді Путін побачить це і задумається", - підсумував Зеленський.

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Що передувало?

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