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Нехай США зроблять із Кадировим те саме, що й з Мадуро. Тоді Путін задумається, - Зеленський. АУДIО

Президент Володимир Зеленський вважає, що США мають сильніше тиснути на Росію, щоб та припинила війну.

Про це президент сказав під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

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Дипломатія

Коментуючи дипломатичний трек президент сказав, що вважає американців зараз продуктивними.

"У нас є хороші результати, але все це ще не дотиснуто до кінця. Вони повинні тиснути на Росію, у них є інструменти, вони вміють.

І коли вони дуже хочуть, вони можуть знайти. Головне, щоб Україна була для них пріоритетом", - наголосив глава держави.

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Приклад Мадуро

"Ось вам приклад з Мадуро. Провели операцію. Результат бачить весь світ. Швидко це зробили. Нехай вони це зроблять з цим, як його, Кадировим. З цим вбивцею. Може тоді Путін побачить це і задумається", - підсумував Зеленський.

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Що передувало?

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Автор: 

Зеленський Володимир (28420) Кадиров Рамзан (543) росія (70901) США (26964)
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Топ коментарі
+28
Нелох, пам'тає своє приниження перед чабаном, але як створіння сцикливе хоче помститись чужими руками =)
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07.01.2026 15:59 Відповісти
+27
Що ти розкоманлувався. Давно на коліна перед кадиркою падав? А тепер:" он його викладіть". Доречі смарагдовий політик - твої слова це заклик до тероризму.
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07.01.2026 15:48 Відповісти
+23
Те саме Американці можуть зробити і з самим "ЗЕ"
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07.01.2026 15:48 Відповісти

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