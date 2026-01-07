Нехай США зроблять із Кадировим те саме, що й з Мадуро. Тоді Путін задумається, - Зеленський. АУДIО
Президент Володимир Зеленський вважає, що США мають сильніше тиснути на Росію, щоб та припинила війну.
Про це президент сказав під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.
Дипломатія
Коментуючи дипломатичний трек президент сказав, що вважає американців зараз продуктивними.
"У нас є хороші результати, але все це ще не дотиснуто до кінця. Вони повинні тиснути на Росію, у них є інструменти, вони вміють.
І коли вони дуже хочуть, вони можуть знайти. Головне, щоб Україна була для них пріоритетом", - наголосив глава держави.
Приклад Мадуро
"Ось вам приклад з Мадуро. Провели операцію. Результат бачить весь світ. Швидко це зробили. Нехай вони це зроблять з цим, як його, Кадировим. З цим вбивцею. Може тоді Путін побачить це і задумається", - підсумував Зеленський.
Що передувало?
- Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
- Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
- Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
- Згодом стало відомо, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.
- Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.
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