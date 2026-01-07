Трамп висунув умову Венесуелі - припинити співпрацю з РФ та Китаєм, - ABC

Адміністрація Трампа повідомила тимчасовій президентці Венесуели Делсі Родрігес, що варто вигнати Китай, Росію, Іран та Кубу, а також надати США ексклюзивне партнерство у видобутку нафти.

Про це пише ABC із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Це є умовою для збільшення обсягів видобутку нафти.

За даними видання, держсекретар США Марко Рубіо заявив на закритому брифінгу законодавцям, що, на його думку, Штати можуть змусити Венесуелу взятися за справу, оскільки її наявні нафтові танкери повні.

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Рубіо також сказав законодавцям, що, за оцінками США, у Каракаса є лише кілька тижнів, перш ніж він стане фінансово неплатоспроможним без продажу своїх нафтових запасів.

Голова комітету Сенату США з питань збройних сил Роджер Вікер підтвердив, що план США залежить від контролю над нафтою Венесуели. Проте він не вірить, що це вимагатиме розгортання американських військ.

"Уряд справді має намір контролювати нафту, беручи під контроль судна, танкери, і жоден з них не збирається йти до Гавани. І доки вони не почнуть рухатися - ми сподіваємося на відкритий ринок - більше немає танкерів для заповнення, бо вони повністю повні", - пояснив він.

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У Білому домі цю інформацію не заперечували.

"Президент говорить про те, щоб максимально впливати на елементи, що залишилися у Венесуелі, та забезпечити їхню співпрацю зі Сполученими Штатами, зупиняючи нелегальну міграцію, зупиняючи потоки наркотиків, відроджуючи нафтову інфраструктуру та роблячи те, що правильно для венесуельського народу", - сказав високопоставлений чиновник адміністрації.

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Що передувало?

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