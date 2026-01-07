Трамп висунув умову Венесуелі - припинити співпрацю з РФ та Китаєм, - ABC
Адміністрація Трампа повідомила тимчасовій президентці Венесуели Делсі Родрігес, що варто вигнати Китай, Росію, Іран та Кубу, а також надати США ексклюзивне партнерство у видобутку нафти.
Про це пише ABC із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Це є умовою для збільшення обсягів видобутку нафти.
За даними видання, держсекретар США Марко Рубіо заявив на закритому брифінгу законодавцям, що, на його думку, Штати можуть змусити Венесуелу взятися за справу, оскільки її наявні нафтові танкери повні.
Рубіо також сказав законодавцям, що, за оцінками США, у Каракаса є лише кілька тижнів, перш ніж він стане фінансово неплатоспроможним без продажу своїх нафтових запасів.
Голова комітету Сенату США з питань збройних сил Роджер Вікер підтвердив, що план США залежить від контролю над нафтою Венесуели. Проте він не вірить, що це вимагатиме розгортання американських військ.
"Уряд справді має намір контролювати нафту, беручи під контроль судна, танкери, і жоден з них не збирається йти до Гавани. І доки вони не почнуть рухатися - ми сподіваємося на відкритий ринок - більше немає танкерів для заповнення, бо вони повністю повні", - пояснив він.
У Білому домі цю інформацію не заперечували.
"Президент говорить про те, щоб максимально впливати на елементи, що залишилися у Венесуелі, та забезпечити їхню співпрацю зі Сполученими Штатами, зупиняючи нелегальну міграцію, зупиняючи потоки наркотиків, відроджуючи нафтову інфраструктуру та роблячи те, що правильно для венесуельського народу", - сказав високопоставлений чиновник адміністрації.
Що передувало?
- Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.
- Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".
- Пізніше держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що військову операцію США щодо Венесуели завершено. Лідера країни Ніколаса Мадуро затримано, нині він перебуває під контролем американської влади.
- Згодом стало відомо, що проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес висунуть низку звинувачень, вони постануть перед судом Нью-Йорка.
- Венесуела надіслала запит до секретаріату Ради Безпеки ООН щодо термінового засідання РБ у зв'язку з атаками Сполучених Штатів на країну.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль