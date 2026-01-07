Трамп выдвинул условие Венесуэле - прекратить сотрудничество с РФ и Китаем, - ABC
Администрация Трампа сообщила временному президенту Венесуэлы Делси Родригес, что следует изгнать Китай, Россию, Иран и Кубу, а также предоставить США эксклюзивное партнерство в добыче нефти.
Об этом пишет ABC со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Это является условием для увеличения объемов добычи нефти.
По данным издания, госсекретарь США Марко Рубио заявил на закрытом брифинге законодателям, что, по его мнению, Штаты могут заставить Венесуэлу взяться за дело, поскольку ее имеющиеся нефтяные танкеры полны.
Рубио также сказал законодателям, что, по оценкам США, у Каракаса есть лишь несколько недель, прежде чем он станет финансово неплатежеспособным без продажи своих нефтяных запасов.
Председатель комитета Сената США по вооруженным силам Роджер Викер подтвердил, что план США зависит от контроля над нефтью Венесуэлы. Однако он не верит, что это потребует развертывания американских войск.
"Правительство действительно намерено контролировать нефть, беря под контроль суда, танкеры, и ни один из них не собирается идти в Гавану. И пока они не начнут двигаться - мы надеемся на открытый рынок - больше нет танкеров для заполнения, потому что они полностью полны", - пояснил он.
В Белом доме эту информацию не опровергали.
"Президент говорит о том, чтобы максимально влиять на элементы, оставшиеся в Венесуэле, и обеспечить их сотрудничество с Соединенными Штатами, останавливая нелегальную миграцию, останавливая потоки наркотиков, возрождая нефтяную инфраструктуру и делая то, что правильно для венесуэльского народа", - сказал высокопоставленный чиновник администрации.
Что предшествовало?
- Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
- Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
- Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что военная операция США в отношении Венесуэлы завершена. Лидер страны Николас Мадуро задержан, сейчас он находится под контролем американских властей.
- Впоследствии стало известно, что против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений, они предстанут перед судом Нью-Йорка.
- Венесуэла направила запрос в секретариат Совета Безопасности ООН о срочном заседании СБ в связи с атаками Соединенных Штатов на страну.
рудий чогось панічно боїться від кацапів
щось особисте, чого боїться
можливо, шо фсба ще шось з файлів епштейна нажила, хз...
хлоп із яйками
от і маєте
нема права, здохло давно, пацан сказав - пацан зробив
отаке воно
Запитай у Боневтіка Позорно-Брехливого, навіщо він кацапську нафту прокачує черкез нафтопровід під час війни з какцапами?
Підозрюю, що Доні і не такий вже й придурок...