Трамп выдвинул условие Венесуэле - прекратить сотрудничество с РФ и Китаем, - ABC

Администрация Трампа сообщила временному президенту Венесуэлы Делси Родригес, что следует изгнать Китай, Россию, Иран и Кубу, а также предоставить США эксклюзивное партнерство в добыче нефти.

Об этом пишет ABC со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Это является условием для увеличения объемов добычи нефти.

По данным издания, госсекретарь США Марко Рубио заявил на закрытом брифинге законодателям, что, по его мнению, Штаты могут заставить Венесуэлу взяться за дело, поскольку ее имеющиеся нефтяные танкеры полны.

Рубио также сказал законодателям, что, по оценкам США, у Каракаса есть лишь несколько недель, прежде чем он станет финансово неплатежеспособным без продажи своих нефтяных запасов.

Председатель комитета Сената США по вооруженным силам Роджер Викер подтвердил, что план США зависит от контроля над нефтью Венесуэлы. Однако он не верит, что это потребует развертывания американских войск.

"Правительство действительно намерено контролировать нефть, беря под контроль суда, танкеры, и ни один из них не собирается идти в Гавану. И пока они не начнут двигаться - мы надеемся на открытый рынок - больше нет танкеров для заполнения, потому что они полностью полны", - пояснил он.

В Белом доме эту информацию не опровергали.

"Президент говорит о том, чтобы максимально влиять на элементы, оставшиеся в Венесуэле, и обеспечить их сотрудничество с Соединенными Штатами, останавливая нелегальную миграцию, останавливая потоки наркотиков, возрождая нефтяную инфраструктуру и делая то, что правильно для венесуэльского народа", - сказал высокопоставленный чиновник администрации.

Что предшествовало?

