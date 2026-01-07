РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13700 посетителей онлайн
Новости Удары США по Венесуэле
3 463 36

Трамп выдвинул условие Венесуэле - прекратить сотрудничество с РФ и Китаем, - ABC

Трамп хочет, чтобы Венесуэла прекратила сотрудничество с РФ и Китаем

Администрация Трампа сообщила временному президенту Венесуэлы Делси Родригес, что следует изгнать Китай, Россию, Иран и Кубу, а также предоставить США эксклюзивное партнерство в добыче нефти.

Об этом пишет ABC со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Это является условием для увеличения объемов добычи нефти.

По данным издания, госсекретарь США Марко Рубио заявил на закрытом брифинге законодателям, что, по его мнению, Штаты могут заставить Венесуэлу взяться за дело, поскольку ее имеющиеся нефтяные танкеры полны.

Читайте: Захват Гренландии Штатами будет означать конец НАТО, - премьер Дании Фредериксен

Рубио также сказал законодателям, что, по оценкам США, у Каракаса есть лишь несколько недель, прежде чем он станет финансово неплатежеспособным без продажи своих нефтяных запасов.

Председатель комитета Сената США по вооруженным силам Роджер Викер подтвердил, что план США зависит от контроля над нефтью Венесуэлы. Однако он не верит, что это потребует развертывания американских войск.

"Правительство действительно намерено контролировать нефть, беря под контроль суда, танкеры, и ни один из них не собирается идти в Гавану. И пока они не начнут двигаться - мы надеемся на открытый рынок - больше нет танкеров для заполнения, потому что они полностью полны", - пояснил он.

Читайте также: Арест Мадуро стал серьезным ударом по амбициям Путина и роли России в мире, - Politico

В Белом доме эту информацию не опровергали.

"Президент говорит о том, чтобы максимально влиять на элементы, оставшиеся в Венесуэле, и обеспечить их сотрудничество с Соединенными Штатами, останавливая нелегальную миграцию, останавливая потоки наркотиков, возрождая нефтяную инфраструктуру и делая то, что правильно для венесуэльского народа", - сказал высокопоставленный чиновник администрации.

Читайте также: В операции по захвату Мадуро приняли участие 152 самолета США, - Трамп

Что предшествовало?

Читайте также: Госдеп США послал сигналы России и Ирану

Автор: 

Венесуэла (266) Китай (3307) россия (98607) США (28880) Трамп Дональд (7397)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Дружба дружбой, а нефть врознь.
показать весь комментарий
07.01.2026 09:35 Ответить
+5
Спочатку будем курить твої сігарєти , а потом каждий свої ....
показать весь комментарий
07.01.2026 09:38 Ответить
+2
А хіба Валодя не твій друг?
показать весь комментарий
07.01.2026 09:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сказав А, кажи В!!!
показать весь комментарий
07.01.2026 09:28 Ответить
А хіба Валодя не твій друг?
показать весь комментарий
07.01.2026 09:32 Ответить
Дружба дружбой, а нефть врознь.
показать весь комментарий
07.01.2026 09:35 Ответить
показать весь комментарий
07.01.2026 09:36 Ответить
Спочатку будем курить твої сігарєти , а потом каждий свої ....
показать весь комментарий
07.01.2026 09:38 Ответить
А в самого співпраця с другом Валодею буде чи ні?
показать весь комментарий
07.01.2026 09:39 Ответить
нема там ніякої дружби та ніколи не було
рудий чогось панічно боїться від кацапів
показать весь комментарий
07.01.2026 09:40 Ответить
Боїться того, чого й всі попередники, а саме війни. Якби Трамп щось робив таке, що йде врозріз з інтересами США, йому вже давно б прострелили не вухо. Трамп для США - це як Угорщина для ЄС. Типу всі дуже хочуть, але от не можуть, бо не дає зробити.
показать весь комментарий
07.01.2026 09:48 Ответить
не у війні там справа
щось особисте, чого боїться
показать весь комментарий
07.01.2026 09:49 Ответить
Він просто робить те, що вирішують робити як корисне для США розумні дядьки, про яких ми не чуємо й не знаємо. А на публіку дуркує та й все. Він он так дуркуючи потихеньку вже весь європейський газ (в сенсі продавати) під штати підгорнув. Ну це одна з версій)
показать весь комментарий
07.01.2026 09:53 Ответить
хз, складається враження, шо попав рудий, ще коли у 87-ому на запрошення кдб приїхав на мацкву, жив у заброньованих кдб номерах та вів бізнеси із кдб
можливо, шо фсба ще шось з файлів епштейна нажила, хз...
показать весь комментарий
07.01.2026 09:57 Ответить
Рубіо голова
хлоп із яйками
показать весь комментарий
07.01.2026 09:38 Ответить
Так ніби ж президента викрали за торгівлю наркотиками? Втім, ельфам можна, вони ж не орки.
показать весь комментарий
07.01.2026 09:39 Ответить
рудий ж чітко сказав - західна півкуля наша, тобто Штатів
от і маєте
показать весь комментарий
07.01.2026 09:41 Ответить
Ну раз сказав, тоді воно звісно без питань. Ото якби не сказав, а так шо ж, все демократично. Міжнародне право і шось там ше.
показать весь комментарий
07.01.2026 09:44 Ответить
яке там право? де воно? в Україні? на **********? в Ічкерії? Грузії? **********?
нема права, здохло давно, пацан сказав - пацан зробив
отаке воно
показать весь комментарий
07.01.2026 09:47 Ответить
Як в житті - спочатку докопуються чого в червоних штанях, а потім вже й кишені показуй.
показать весь комментарий
07.01.2026 09:49 Ответить
А за центральну, східну що він сказав?
показать весь комментарий
07.01.2026 09:59 Ответить
ніц
показать весь комментарий
07.01.2026 10:02 Ответить
показать весь комментарий
07.01.2026 10:03 Ответить
Теріторіі не анексував? Міста і села під нуль артою не зносить? В як би у нас зелю викрали ,дуже від його не стало би.
показать весь комментарий
07.01.2026 09:59 Ответить
А до чого тут порівняння з нами чи з РФ, не зовсім зрозуміло? Чому не з Австралією?
показать весь комментарий
07.01.2026 10:02 Ответить
Ні ви ж їх порівнюєте з орками,а орки у нас асоціаціюються тільки з кацапами. І я так думаю ви все зрозуміли
показать весь комментарий
07.01.2026 10:19 Ответить
Мова не про дії орків чи ельфів, всі працюють на свій інтерес. А про сприйняття цих дій. Умовно кажучи, якщо один вбив, а другий "всього лише" вкрав, то те і те записане в Кримінальному кодексі. А для вас - ну він вкрав, але дивись дивись, он пішов маніяк, то на його фоні й нормально, нічого страшного.
показать весь комментарий
07.01.2026 10:21 Ответить
Задумка добра - нах з пляжу
показать весь комментарий
07.01.2026 09:40 Ответить
А какати він їм не заборонив? 😆
показать весь комментарий
07.01.2026 09:40 Ответить
Динозаври шматують Світ...
показать весь комментарий
07.01.2026 09:41 Ответить
показать весь комментарий
07.01.2026 09:48 Ответить
А США припинило співпрацю з КНР?
показать весь комментарий
07.01.2026 09:52 Ответить
Мочи їх Трпампушка і погскоріше викидай на світовий ринок дешеву нафту.
Запитай у Боневтіка Позорно-Брехливого, навіщо він кацапську нафту прокачує черкез нафтопровід під час війни з какцапами?
показать весь комментарий
07.01.2026 09:56 Ответить
Ти ж сказав що зараз керуєш Венесуелою , то кому ти умови ставиш - дзеркалу.
показать весь комментарий
07.01.2026 09:58 Ответить
США відгодували феодальну Японію і зробили з неї монстра, що розв'язав бойню і ледь вгамували ядерною бомбою...США відгодували розбиту після громадянської війни рашку і випестили монстра ссср і почалася бойня...США відгодували КНР і зробили з нього монстра, що захоплює весь світ (поки економічним шляхом)...США відгодували рашку Єльцина що була на межі розвалу... Хто наступний?
показать весь комментарий
07.01.2026 09:59 Ответить
О то вже конкретно! Бо ж все, що шкодить кацапам нам таки в користь.
Підозрюю, що Доні і не такий вже й придурок...
показать весь комментарий
07.01.2026 10:00 Ответить
Ну отлично,боливарийские шныри должны знать кто тут босс, марксистские шавки из моцквы и Пекина давно напрашивались получить хороший пинок сапогом под зад.
показать весь комментарий
07.01.2026 10:03 Ответить
Віце-прем'єрка Венесуели після присяги зустрілась з послами Китаю, росії та Ірану. Цікаво, про що говорили? Про допомогу, чи про п.здуйте звідси?
показать весь комментарий
07.01.2026 10:17 Ответить
Ой не могу...США превратились в пиратов...Флот ВМФ США-корсары 21 века...С русской нефтью санкционной,никто палец о палец не ударил....А здесь-все ресурсы брошены на блокаду с моря....Мир окончательно ********
показать весь комментарий
07.01.2026 10:34 Ответить
 
 