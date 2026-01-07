Продал гуманитарные автомобили за $17,8 тыс.: в Одессе сообщили о подозрении организатору схемы

В Одессе правоохранители раскрыли схему незаконной продажи автомобилей, которые были ввезены в Украину как гуманитарная помощь. Организатора задержали после получения средств за транспортные средства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Офис Генпрокурора.

Под процессуальным руководством Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона сообщено о подозрении мужчине, который организовал продажу транспортных средств, ввезенных в Украину под видом гуманитарной помощи.

Как действовал злоумышленник?

В октябре 2025 года он обеспечил ввоз двух автомобилей в упрощенном порядке якобы для нужд благотворительной организации. Еще один автомобиль был ввезен ранее как гуманитарный груз. Речь идет о:

Nissan Pick-Up D-22,

Nissan Navara D-40 и

Mazda BT-50.

Продал гуманитарные автомобили военному

В дальнейшем эти транспортные средства выставили на продажу через интернет. Общая сумма, которую планировали получить, составляла 17,8 тыс. долларов США. Потенциальным покупателем был военнослужащий, для которого такая техника часто является критически необходимой на фронте.

В январе 2026 года после передачи автомобилей вместе с документами и получения средств мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Наказание

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 988 400 гривен. Продолжается установление полного круга лиц, причастных к схеме.