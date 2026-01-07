Продав гуманітарні автомобілі за $17,8 тис.: в Одесі повідомили про підозру організатору схеми

В Одесі правоохоронці викрили схему незаконного продажу автомобілів, які були ввезені в Україну як гуманітарна допомога. Організатора затримали після отримання коштів за транспортні засоби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

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За процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомлено про підозру чоловіку, який організував продаж транспортних засобів, ввезених в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.

Як діяв зловмисник?

У жовтні 2025 року він забезпечив ввезення двох автомобілів у спрощеному порядку нібито для потреб благодійної організації. Ще один автомобіль був завезений раніше як гуманітарний вантаж. Йдеться про:

Nissan Pick-Up D-22,

Nissan Navara D-40 та

Mazda BT-50.

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Продав гуманітарні авто військовому

Надалі ці транспортні засоби виставили на продаж через інтернет. Загальна сума, яку планували отримати, становила 17,8 тис. доларів США. Потенційним покупцем був військовослужбовець, для якого така техніка часто є критично необхідною на фронті.

У січні 2026 року після передачі автомобілів разом із документами та отримання коштів чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

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Покарання

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 201-2 КК України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 988 400 гривень. Триває встановлення повного кола осіб, причетних до схеми.