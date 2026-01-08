РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11203 посетителя онлайн
Новости
454 1

Помощник Рубио Барнс посетил Киев: обсуждали гуманитарное сотрудничество

Помощник Рубио посетил Киев 7 января: что известно?

Помощник Государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Райли Барнс посетил Киев.

Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Известно, что Барнс встретился с первой леди Еленой Зеленской, заместителем министра иностранных дел Украины Марьяной Бецой, заместителем руководителя Офиса Президента Украины Ириной Верещук и представителями профильных государственных институтов

"Темы встреч – гуманитарное сотрудничество Украины и США, возвращение гражданских пленных и незаконно депортированных украинских детей, нарушение российским агрессором прав человека на временно оккупированных территориях, в частности, использование Россией религии как инструмента агрессии", – говорится в сообщении.

Также, по словам Стефанишиной, в фокусе остается тема украинских детей, похищенных Россией.

Читайте: Немедленно уехать или составить завещание: Госдеп США призвал своих граждан срочно покинуть Россию

Помощник Рубио посетил Киев 7 января: что известно?

Автор: 

Госдепартамент США (1882) США (28897) Стефанишина Ольга спецуполномоченная (291)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Маю надію, що цьому посланцю деликатно пояснили що щоб Трампу увійти у історію - знищіти рашку , розвалить на маленькі країни .
"Складність в розумінні росіян полягає в тому, що ми не усвідомлюємо факту їх приналежності не до Європи, а до Азії, а тому вони мислять в інший спосіб. Ми не здатні розуміти росіян, як не можемо зрозуміти китайців чи японців, і, маючи багатий досвід спілкування із ними, маю зауважити, що в мене немає особливого бажання розуміти їх, якщо не враховувати розуміння кількості свинцю і заліза, що знадобиться для їх знищення. На додачу до інших азійських рис їх характеру, росіяни не поважають людське життя - вони сучі діти, варвари і хронічні алкоголіки…», з листа до дружини Беатрис Айєр генерал Паттон.
показать весь комментарий
08.01.2026 10:39 Ответить
 
 