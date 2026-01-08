Помощник Рубио Барнс посетил Киев: обсуждали гуманитарное сотрудничество
Помощник Государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Райли Барнс посетил Киев.
Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Известно, что Барнс встретился с первой леди Еленой Зеленской, заместителем министра иностранных дел Украины Марьяной Бецой, заместителем руководителя Офиса Президента Украины Ириной Верещук и представителями профильных государственных институтов
"Темы встреч – гуманитарное сотрудничество Украины и США, возвращение гражданских пленных и незаконно депортированных украинских детей, нарушение российским агрессором прав человека на временно оккупированных территориях, в частности, использование Россией религии как инструмента агрессии", – говорится в сообщении.
Также, по словам Стефанишиной, в фокусе остается тема украинских детей, похищенных Россией.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Складність в розумінні росіян полягає в тому, що ми не усвідомлюємо факту їх приналежності не до Європи, а до Азії, а тому вони мислять в інший спосіб. Ми не здатні розуміти росіян, як не можемо зрозуміти китайців чи японців, і, маючи багатий досвід спілкування із ними, маю зауважити, що в мене немає особливого бажання розуміти їх, якщо не враховувати розуміння кількості свинцю і заліза, що знадобиться для їх знищення. На додачу до інших азійських рис їх характеру, росіяни не поважають людське життя - вони сучі діти, варвари і хронічні алкоголіки…», з листа до дружини Беатрис Айєр генерал Паттон.