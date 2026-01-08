Помощник Рубио Барнс посетил Киев: обсуждали гуманитарное сотрудничество

Помощник Государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Райли Барнс посетил Киев.

Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Известно, что Барнс встретился с первой леди Еленой Зеленской, заместителем министра иностранных дел Украины Марьяной Бецой, заместителем руководителя Офиса Президента Украины Ириной Верещук и представителями профильных государственных институтов

"Темы встреч – гуманитарное сотрудничество Украины и США, возвращение гражданских пленных и незаконно депортированных украинских детей, нарушение российским агрессором прав человека на временно оккупированных территориях, в частности, использование Россией религии как инструмента агрессии", – говорится в сообщении.

Также, по словам Стефанишиной, в фокусе остается тема украинских детей, похищенных Россией.

