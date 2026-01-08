Помічник Рубіо Барнс відвідав Київ: обговорювали гуманітарну співпрацю

Помічник Державного секретаря США з питань демократії, прав людини і праці Райлі Барнс відвідав Київ.

Про це повідомила посол України в США Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Відомо, що Барнс зустрівся із першої леді Оленою Зеленською, заступницею міністра закордонних справ України Мар’яною Бецою, заступницею керівника Офісу Президента України Іриною Верещук та представниками профільних державних інституцій

"Теми зустрічей – гуманітарна співпраця України та США, повернення цивільних полонених і незаконно депортованих українських дітей, порушення російським агресором прав людини на тимчасово окупованих територіях, зокрема, використання Росією релігії як інструменту агресії", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами Стефанішиної, у фокусі залишається тема українських дітей, яких викрала Росія.

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