Украине нужны широкие гарантии безопасности после войны, - Каллас

Гарантии безопасности для Украины: Каллас назвала ключевое условие

После окончания войны Украина будет нуждаться в надежных и долгосрочных гарантиях безопасности, чтобы сдержать Россию от повторной агрессии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в соцсети X.

"Украине после войны будут нужны широкие гарантии безопасности, чтобы сдержать Россию от возобновления агрессии", - написала Каллас.

По ее словам, ключевым элементом таких гарантий должна стать сильная украинская армия, подкрепленная международной поддержкой.

"Коалиция желающих" существует для того, чтобы превратить планы в реальную защиту. Лидеры встретились в Париже, чтобы зафиксировать эти гарантии безопасности. Более сильная украинская армия, подкрепленная многонациональными силами и поддержкой Соединенных Штатов", - подчеркнула она.

"Коалиция желающих" и многонациональные силы

Каллас подчеркнула, что, несмотря на усилия международного сообщества, Россия пока отвергает мирные инициативы.

"Наш приоритет - закончить войну, но прямо сейчас Россия категорически отвергает мир", - отметила верховная представительница ЕС.

+2
Т. Гітлер і т. Сталін завжди давали широкі гарантії безпеки. т. Сталін навіть робив це набагато "кольтуніше" - т. Сталін совершал освободительньіе похлдьі, освобождальі народі...
08.01.2026 12:53 Ответить
+1
Ні про що - допоможіть цю зупинити
08.01.2026 12:49 Ответить
+1
Та вони всі божевільні. НЕ БУДЕ після війни. Буде війна на 100 років
08.01.2026 12:50 Ответить
Мені цікаво як там у цього страшила сімейний бізнес в росіі
08.01.2026 12:47 Ответить
Твій диван не витримає 100років🤣🤣🤣
08.01.2026 12:51 Ответить
Ідіоти, Україні потрібна безпека зараз!
08.01.2026 12:53 Ответить
Україні треба мир а безпеку забезпечить сильна багата демократична країна в якій на першому місці а не олігархічна клоака яку побудували за 35 років
08.01.2026 12:58 Ответить
Україні потрібні балістичні ракети ракети на 500км, 1000км, 2000+ км.
Ну і ядерних боєголовок до них.
08.01.2026 12:57 Ответить
фламінго вже не має де складати.
08.01.2026 13:05 Ответить
Захищати землі які скупив Black Rock
08.01.2026 13:06 Ответить
Генерал(ка) очевидність...
08.01.2026 13:01 Ответить
Тепер для ішака нове турне по широким гарантіям і відпочити нема часу
08.01.2026 13:06 Ответить
Треба зустрітись і обговорити? Буде саміт коаліції?
08.01.2026 13:09 Ответить
Заохочених???🤣🤣🤣
08.01.2026 13:17 Ответить
 
 