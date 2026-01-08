Украине нужны широкие гарантии безопасности после войны, - Каллас

После окончания войны Украина будет нуждаться в надежных и долгосрочных гарантиях безопасности, чтобы сдержать Россию от повторной агрессии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в соцсети X.

"Украине после войны будут нужны широкие гарантии безопасности, чтобы сдержать Россию от возобновления агрессии", - написала Каллас.

По ее словам, ключевым элементом таких гарантий должна стать сильная украинская армия, подкрепленная международной поддержкой.

"Коалиция желающих" существует для того, чтобы превратить планы в реальную защиту. Лидеры встретились в Париже, чтобы зафиксировать эти гарантии безопасности. Более сильная украинская армия, подкрепленная многонациональными силами и поддержкой Соединенных Штатов", - подчеркнула она.

"Коалиция желающих" и многонациональные силы

Каллас подчеркнула, что, несмотря на усилия международного сообщества, Россия пока отвергает мирные инициативы.

"Наш приоритет - закончить войну, но прямо сейчас Россия категорически отвергает мир", - отметила верховная представительница ЕС.

