Україні потрібні широкі гарантії безпеки після війни, - Каллас

Після завершення війни Україна потребуватиме надійних і довгострокових гарантій безпеки, аби стримати Росію від повторної агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у соцмережі X.

"Україні після війни будуть потрібні широкі гарантії безпеки, щоб стримати Росію від відновлення агресії", - написала Каллас.

За її словами, ключовим елементом таких гарантій має стати сильна українська армія, підкріплена міжнародною підтримкою.

"Коаліція охочих" існує для того, щоб перетворити плани на реальний захист. Лідери зустрілися в Парижі, щоб зафіксувати ці гарантії безпеки. Більш сильна українська армія, підкріплена багатонаціональними силами і підтримкою Сполучених Штатів", - наголосила вона.

"Коаліція охочих" та багатонаціональні сили

Каллас підкреслила, що, попри зусилля міжнародної спільноти, Росія наразі відкидає мирні ініціативи.

"Наш пріоритет — закінчити війну, але прямо зараз Росія категорично відкидає мир", - зазначила верховна представниця ЄС.

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