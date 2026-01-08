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Новини Агресія Росії проти України
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Україні потрібні широкі гарантії безпеки після війни, - Каллас

Гарантії безпеки для України: Каллас назвала ключову умову

Після завершення війни Україна потребуватиме надійних і довгострокових гарантій безпеки, аби стримати Росію від повторної агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у соцмережі X.

"Україні після війни будуть потрібні широкі гарантії безпеки, щоб стримати Росію від відновлення агресії", - написала Каллас.

За її словами, ключовим елементом таких гарантій має стати сильна українська армія, підкріплена міжнародною підтримкою.

"Коаліція охочих"  існує для того, щоб перетворити плани на реальний захист. Лідери зустрілися в Парижі, щоб зафіксувати ці гарантії безпеки. Більш сильна українська армія, підкріплена багатонаціональними силами і підтримкою Сполучених Штатів", - наголосила вона.

"Коаліція охочих" та багатонаціональні сили

Каллас підкреслила, що, попри зусилля міжнародної спільноти, Росія наразі відкидає мирні ініціативи.

"Наш пріоритет — закінчити війну, але прямо зараз Росія категорично відкидає мир", - зазначила верховна представниця ЄС.

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Автор: 

росія (70916) Каллас Кая (540) війна в Україні (8782)
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Топ коментарі
+3
Україні потрібні балістичні ракети ракети на 500км, 1000км, 2000+ км.
Ну і ядерних боєголовок до них.
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08.01.2026 12:57 Відповісти
+3
Треба зустрітись і обговорити? Буде саміт коаліції?
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08.01.2026 13:09 Відповісти
+2
Мені цікаво як там у цього страшила сімейний бізнес в росіі
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08.01.2026 12:47 Відповісти

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