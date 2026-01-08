Пластический хирург изуродовал лицо пациентки во время операции в Киеве: ему сообщено о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении директору клиники в Печерском районе Киева и по совместительству пластическому хирургу, который изуродовал лицо пациентки во время операции.

Об этом сообщила полиция Киева.

У женщины парализовало половину лица

Следствием установлено, что врач ненадлежащим образом выполнил свои профессиональные обязанности во время проведения ринопластики и броулифтинга (подтяжка бровей - ред.) 39-летней пациентке.

В частности, проведенная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что пластический хирург во время операции задел нерв в левой лобно-височной области, что привело к снижению чувствительности и фактически параличу левой половины лица женщины.

Подозрение

Правоохранители объявили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 140 УК Украины - ненадлежащее выполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, что повлекло тяжкие последствия.

Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

