4 332 26
Пластический хирург изуродовал лицо пациентки во время операции в Киеве: ему сообщено о подозрении
Правоохранители сообщили о подозрении директору клиники в Печерском районе Киева и по совместительству пластическому хирургу, который изуродовал лицо пациентки во время операции.
Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.
У женщины парализовало половину лица
Следствием установлено, что врач ненадлежащим образом выполнил свои профессиональные обязанности во время проведения ринопластики и броулифтинга (подтяжка бровей - ред.) 39-летней пациентке.
- В частности, проведенная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что пластический хирург во время операции задел нерв в левой лобно-височной области, что привело к снижению чувствительности и фактически параличу левой половины лица женщины.
Подозрение
Правоохранители объявили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 140 УК Украины - ненадлежащее выполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, что повлекло тяжкие последствия.
Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.
Топ комментарии
+13 Підлога Маккартні
показать весь комментарий08.01.2026 16:39 Ответить Ссылка
+10 Dust
показать весь комментарий08.01.2026 16:40 Ответить Ссылка
+3 Підлога Маккартні
показать весь комментарий08.01.2026 16:42 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
тепер буде ходити із вічно здивованим обличчям
ідіотка !
- вії пластик
- губи це взагалі жесть
- пірсінг
-тату
-брови олівчиком
Просто уроди, пляьььь
як це понівечив?
у нього професія така, нівечить мичі тупим звіздам, за їхні гроші, та особистим бажанням!!!
за що підозра?
будь який адвокат початківець обісцить ці звинувачення!!!
до чого тут хірург?
Уважаемый Hrysha Hlyba. Какой у вас оклад жалования?
Раньше, при коммунистах, была четкая градация:
Зарплата от 85 до 200 рублей - ******. От 200 до 300 - ...барь. свыше 300 рублей - шалун.
виникає мимоволі...
Які ж вони страшні після ринопластики та підтяжки, ужос.