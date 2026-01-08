РУС
4 332 26

Пластический хирург изуродовал лицо пациентки во время операции в Киеве: ему сообщено о подозрении

Пластический хирург изуродовал лицо пациентки в Киеве

Правоохранители сообщили о подозрении директору клиники в Печерском районе Киева и по совместительству пластическому хирургу, который изуродовал лицо пациентки во время операции.

Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

У женщины парализовало половину лица

Следствием установлено, что врач ненадлежащим образом выполнил свои профессиональные обязанности во время проведения ринопластики и броулифтинга (подтяжка бровей - ред.) 39-летней пациентке.

  • В частности, проведенная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что пластический хирург во время операции задел нерв в левой лобно-височной области, что привело к снижению чувствительности и фактически параличу левой половины лица женщины.

Подозрение

Правоохранители объявили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 140 УК Украины - ненадлежащее выполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, что повлекло тяжкие последствия.

Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Киев Нацполиция хирург врачи подозрение
Топ комментарии
+13
Він художнік - він так бачить
08.01.2026 16:39 Ответить
+10
підтяжка брів 39-річній пацієнтці-дурі

тепер буде ходити із вічно здивованим обличчям

ідіотка !
08.01.2026 16:40 Ответить
+3
Тепер треба зачепити нерв у правій лобно-скроневій ділянці? Ну для симетрії? Я просто не пластичний хірург, але думаю так буде краща?
08.01.2026 16:42 Ответить
Цей шедевр епохи Відродження славиться загадковою посмішкою, майстерною технікою сфумато, що створює туманність, та історією вандалізму, що лише додало йому слави.....

.
08.01.2026 16:42 Ответить
Практично досяг орігінального результату як на полотні.
показать весь комментарий
08.01.2026 17:00 Ответить
а может с дебильно- удивленным, но при бровах
показать весь комментарий
08.01.2026 17:10 Ответить
І Д І О Т. К А...Коли вони нажеруться
- вії пластик
- губи це взагалі жесть
- пірсінг
-тату
-брови олівчиком
Просто уроди, пляьььь
08.01.2026 17:16 Ответить
не пойняв!!!
як це понівечив?
у нього професія така, нівечить мичі тупим звіздам, за їхні гроші, та особистим бажанням!!!
за що підозра?
будь який адвокат початківець обісцить ці звинувачення!!!
08.01.2026 16:45 Ответить
Мабудь за протоколами він не мав чіпати того нерва.
показать весь комментарий
08.01.2026 16:51 Ответить
та, у тих губатих жаб нерви ростуть де попало!
до чого тут хірург?
08.01.2026 16:57 Ответить
В Україні медичні протоколи не діють, наскільки я знаю. Слідування протоколам, виробленим в розвинених країнах, хотіла ввести Супрун свого часу, але наша медична мафія в раді заблокувала.
показать весь комментарий
08.01.2026 17:13 Ответить
Нечувано! Лікареві в Україні повідомлено про підозру! Зрозуміло що далі буде пшик навіть якщо дійде до суду. І все ж таки каста недоторканих і вічно "бідних" вітчизняних лікарів на мить замислилась
показать весь комментарий
08.01.2026 16:47 Ответить
"Убійци в бєлих халатах. Нужно новоє дєло врачєй!"
08.01.2026 17:26 Ответить
Головне, що карміліца не постраждала, бо хто на те обличчя дивиться після бутилкі водкі
показать весь комментарий
08.01.2026 16:48 Ответить
із ліца нє піть!!!

08.01.2026 16:56 Ответить
+++
08.01.2026 17:09 Ответить
Сто баллов.
Уважаемый Hrysha Hlyba. Какой у вас оклад жалования?
Раньше, при коммунистах, была четкая градация:
Зарплата от 85 до 200 рублей - ******. От 200 до 300 - ...барь. свыше 300 рублей - шалун.
08.01.2026 17:20 Ответить
Бабу в дурку, дока в зону...или поженить их....
показать весь комментарий
08.01.2026 16:55 Ответить
Можливо, вона замало заплатила за красу
08.01.2026 17:01 Ответить
Це дуже жахливо : міміка на лиці
виникає мимоволі...
08.01.2026 17:02 Ответить
А могла ж просто змінити форму брів та робити контурінг обличчя, без втручання хЄрурга.
Які ж вони страшні після ринопластики та підтяжки, ужос.
08.01.2026 17:03 Ответить
а кады в губки кило закачают , ото вещь
08.01.2026 17:16 Ответить
хірург сдєлал єй нєрви! ))
08.01.2026 17:18 Ответить
Як кажуть, не вмієш с*ать, не мучпй ж*пу...
08.01.2026 17:20 Ответить
Він же ху йдожник,творець жіночої краси! Безкоштовно працює заради краси!! То ця влада вже дійшла до ручки : за творчисть лікарів за грати кидають! Як так можна? Схаменіться!!
08.01.2026 17:27 Ответить
Красота требует жертв!
08.01.2026 17:40 Ответить
 
 