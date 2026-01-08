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Пластичний хірург понівечив обличчя пацієнтки під час операції у Києві: йому повідомлено про підозру
Правоохоронці повідомили про підозру директору клініки у Печерському районі Києва та за сумісництвом пластичному хірургу, який понівечив обличчя пацієнтки під час операції.
Про це повідомила поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.
У жінки паралізувало половину обличчя
Слідством встановлено, що лікар неналежно виконав свої професійні обов’язки під час проведення ринопластики та броуліфтингу (підтяжка брів - ред.) 39-річній пацієнтці.
- Зокрема, проведена судово-медична експертиза підтвердила, що пластичний хірург під час операції зачепив нерв у лівій лобно-скроневій ділянці, що призвело до зниження чутливості та фактично паралічу лівої половини обличчя жінки.
Підозра
Правоохоронці оголосили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 140 КК України – неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки.
Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.
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тепер буде ходити із вічно здивованим обличчям
ідіотка !
- вії пластик
- губи це взагалі жесть
- пірсінг
-тату
-брови олівчиком
Просто уроди, пляьььь