Пластичний хірург понівечив обличчя пацієнтки під час операції у Києві: йому повідомлено про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру директору клініки у Печерському районі Києва та за сумісництвом пластичному хірургу, який понівечив обличчя пацієнтки під час операції.

Про це повідомила поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

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У жінки паралізувало половину обличчя

Слідством встановлено, що лікар неналежно виконав свої професійні обов’язки під час проведення ринопластики та броуліфтингу (підтяжка брів - ред.) 39-річній пацієнтці.

Зокрема, проведена судово-медична експертиза підтвердила, що пластичний хірург під час операції зачепив нерв у лівій лобно-скроневій ділянці, що призвело до зниження чутливості та фактично паралічу лівої половини обличчя жінки.

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Підозра

Правоохоронці оголосили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 140 КК України – неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки.

Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.

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