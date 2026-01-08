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Новини Підозри лікарям
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Пластичний хірург понівечив обличчя пацієнтки під час операції у Києві: йому повідомлено про підозру

Пластичний хірург понівечив обличчя пацієнтки у Києві

Правоохоронці повідомили про підозру директору клініки у Печерському районі Києва та за сумісництвом пластичному хірургу, який понівечив обличчя пацієнтки під час операції.

Про це повідомила поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

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У жінки паралізувало половину обличчя

Слідством встановлено, що лікар неналежно виконав свої професійні обов’язки під час проведення ринопластики та броуліфтингу (підтяжка брів - ред.) 39-річній пацієнтці.

  • Зокрема, проведена судово-медична експертиза підтвердила, що пластичний хірург під час операції зачепив нерв у лівій лобно-скроневій ділянці, що призвело до зниження чутливості та фактично паралічу лівої половини обличчя жінки.

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Підозра

Правоохоронці оголосили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 140 КК України – неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки.

Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.

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Автор: 

Київ (21160) Нацполіція (15858) хірург (18) лікарі (1290) підозра (1047)
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Топ коментарі
+31
підтяжка брів 39-річній пацієнтці-дурі

тепер буде ходити із вічно здивованим обличчям

ідіотка !
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08.01.2026 16:40 Відповісти
+29
Він художнік - він так бачить
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08.01.2026 16:39 Відповісти
+15
І Д І О Т. К А...Коли вони нажеруться
- вії пластик
- губи це взагалі жесть
- пірсінг
-тату
-брови олівчиком
Просто уроди, пляьььь
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08.01.2026 17:16 Відповісти

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