Третий корпус Билецкого: масштабировали лучший опыт на все бригады и создали армию нового уровня

Третий корпус Билецкого: армия нового уровня для людей

Третий армейский корпус запустил новую рекрутинговую кампанию "Зроблено для тебе".

В ней военные рассказывают, как масштабировали опыт Третьей штурмовой на все бригады корпуса, и каких результатов достигли, передает Цензор.НЕТ.

Третий корпус Билецкого: как боевой опыт превратили в армию нового уровня

Эта кампания - не о креативе, а о результатах. За менее чем год существования корпус воплотил немало реформ, к которым призывал командир корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий. Корпус на своем уровне показывает, какой должна быть украинская армия нового уровня.

"Человечные командиры, потому что сами прошли через окопы. Меньше всего СЗЧ - потому что идут не от нас, а к нам. Всех обеспечиваем, потому что есть собственный фонд. И постоянно обучаем, потому что бережем жизнь. Ценим заслуги, а не погоны. Инициативу приветствуют, поддерживают хобби, а панки и рэперы служат вместе. Это - армия для людей", - заявили в корпусе.

Третий армейский корпус создал собственную ПВО, подразделение наземных роботизированных систем, полк беспилотных систем. Обучение пилотов проходит в собственной школе KillHouse Academy.

Создана корпусная ВЛК - без очередей, бюрократии и унижения военнослужащих. Бойцов лечат в своей больнице. С момента ранения и во время реабилитации о них заботится Патронатная служба "Ангели". Для поддержки ветеранов после службы создан Ветеранский корпус.

Напомним, ранее мы сообщали, что за полгода Украина способна подготовить 3-4 тысячи высококлассных инструкторов. Об этом заявил Андрей Билецкий.

Партії Залужного, Порошенко та Білецького лідирують в опросах. Блок Зеленського - только четвертий.

+9
бачите?
у білецького особистий корпус імені білецького!
найкращий!
найвойовничий!
найуспішний!
білецький тут! білецький там! білецький у всіх пабліках цілодобово!
08.01.2026 17:56 Ответить
+7
мєнт створив нову армію.... тобі свинко кид самому не смішно?
08.01.2026 17:51 Ответить
+7
ОООООО новий Бонапарт. Тільки Бонапарт був професійним військовий, а цей ні. Видно вроджена геніальність
08.01.2026 17:54 Ответить
Без огляду новини , просто вже нудить від слів типу - масштабувати 🤢.
08.01.2026 17:49 Ответить
Потужність вже деномінована. Тепер масштабування
08.01.2026 17:53 Ответить
а от і не вгадали - все це треба обговорити і теє як його,
а от - напрацювати!
08.01.2026 18:35 Ответить
А чому вони війну не виграли досі, якщо вони кращий досвід масштабували? Що заважає перемогти? В них найкраще забезпечення, Аваков їх фінансує з державного бюджету без обмежень, в них найкраща комплектація, їм дають найкращиз мобілізованих. Але вони не показують на фронті визначних результатів. Ну трохи краще ніж інші корпуси та бригади, але без визначних результатів. Отже проблема ЗСУ не в досвіді.
08.01.2026 18:48 Ответить
На вашу думку-Є ще люди в ЗСУ які змогли побудувати бойовий підрозділ кращий за Трійку і Азов?І будучи при цьому не кадровими військовими?Я так розумію вже гівно і вентилятори на Банковій роздали для знищення майбутніх конкурентів на виборах?
08.01.2026 18:20 Ответить
Білецький зелі не конкурент. От якщо в 3му корпусі реально все "зашибісь" і Білецького призначать, накриклад, командуючим сухопутніх військ (ага, без академії генштабу, через 2 чи 3 генеральських звання) і він реально "перехерачить все по новому" ще за рік. І "перехерачені" ЗСУ реально зміняться... От тоді, через 2-3 роки, він матиме "політичний капітал", бо "круги по воді" розходяться в цій царині не швидко, але впевнено, а сам Білецький за часів АТО набрав добрячий антирейтинг. І командування 3м корпусом Білецькому в електоральному сенсі майже нічого не дає, насправді.
08.01.2026 18:31 Ответить
На мою думку це у декого методички заїжджені , коли людина має власну думку то варіант:
А) кацап
Якщо вам потрібен новий суб'єкт для поклоніння то вибачте, я вже " нових ліц" наївся. І доречі ще тисячі солдат та офіцерів, волонтерів, цивільних котрі просто роблять свою роботу, а не кожен день по інтерв'ю.
08.01.2026 18:34 Ответить
Слово масштабувати означає змінювати розмір об'єкта (зображення, схеми) зі збереженням пропорцій, тобто збільшувати або зменшувати(!) його
08.01.2026 18:41 Ответить
Та я знаю значення цього слова, просто є таке поняття, як слова паразити. І за чотири роки деякі слова з вуст нашої влади та змі в це і перетворилися. Їх вже ліплять кругом.
08.01.2026 18:48 Ответить
Про всяк випадок хай й інші знають. Я й сам якось й не думав, що воно означає й зменшення.
08.01.2026 18:54 Ответить
мєнт створив нову армію.... тобі свинко кид самому не смішно?
08.01.2026 17:51 Ответить
вибори на горизонті....
08.01.2026 17:57 Ответить
зі сцени буде кидати зелених жабенят?
08.01.2026 17:58 Ответить
Не буде ніяких виборів - ***** і не збирається припиняти війну !
08.01.2026 17:58 Ответить
не буде виборів. як і зеленського президентом
08.01.2026 18:00 Ответить
На поліцейських вчать у вищих навчальних закладах МВС, таких як Національна академія внутрішніх справ (НАВС) у Києві та її філіях, а також Харківський, Дніпровський, Львівський університети внутрішніх справ.

Андрій Білецький вчився на історичному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
08.01.2026 18:02 Ответить
кадровий зебільний єнєрал. по совмєстітєльству пісарчук.
08.01.2026 18:03 Ответить
А у вас є кращі кандидатури? Може себе бачите командуючим - генералісімусом? Генералітет совково-ато-шних часів в 2022/2023 році поклав кадрову і добровольчу армію в землю. Частково з-за об'єктивних причин (кацапи - то не хлопчики для биття), а частково з-за пієтєту перед зєлєю і західними "партнерами", які вимагали "перемог". Тепер до командних генеральських посад прийшли такі, як Білецький та Мадяр. Які в "академії генштабу" не навчались, як батальйони палити в наступах на бетонні доти. Добре це чи пагано? Щось мені здається, що тримати фронт на мобілізованій, а не добровольчій армії, їм вдається значно краще, ніж Залужному з генералами-командувачами ОТУ вдалось провести кампанію 2023 року.
08.01.2026 18:40 Ответить
назвіть мені населені пункти які звільнила 3 штурмова при зеленському та без командування Залужного.
08.01.2026 18:59 Ответить
Хто і чому саме його там навчав, якщо він не бачив України без паРаши?

2010 році голова політичної партії «Національний корпус» (раніше - «Азов»), екс-депутат Верховної Ради України Андрій Білецький закликав до конфедерації України з Росією, а відділення України від Росії вважав ідіотизмом.

Про це Білецький тоді заявив в інтерв'ю редактору веб-сайту «АртПолітІнфо» Юрію Горському.
08.01.2026 18:48 Ответить
Білецький:
"Ми, соціал-націоналісти, маємо зовсім інший в цьому плані погляд. По-перше, геополітично, расово ми розуміємо, що сепарація від Росії, відділення - ідіотизм. Тому що наша ідея - це потужна, проукраїнська, з центром в Києві конфедерація. Ні в якому разі не єдина держава, як нам щоразу намагаються приписати наші місцеві друзі. Ні в якому разі не єдина держава. Конфедерація. Або блок - якщо завгодно. Блок, безумовно, східно-європейський. Якщо Україна хоче геополітично реалізуватися, то нам потрібні, чесно кажучи, російські природні ресурси».
08.01.2026 18:50 Ответить
Це інтерв'ю у Андрія Білецького в 2010 році брав редактор сайту «АртПолітІнфо» Юрій Горський, який є одним з організаторів щорічної акції радикальних націоналістів і неонацистів «Русский марш», одним з творців «Євразійського союзу молоді» (відгалуження руху Дугіна).
08.01.2026 18:51 Ответить
І це дуже небезпечно
08.01.2026 18:12 Ответить
ОООООО новий Бонапарт. Тільки Бонапарт був професійним військовий, а цей ні. Видно вроджена геніальність
08.01.2026 17:54 Ответить
На вашу думку-Є ще люди в ЗСУ які змогли побудувати бойовий підрозділ кращий за Трійку і Азов?І будучи при цьому не кадровими військовими?Я так розумію вже гівно і вентилятори на Банковій роздали для знищення майбутніх конкурентів на виборах?
08.01.2026 18:21 Ответить
Так знищують, що його портрети по всьому Києву розвісили.
08.01.2026 18:57 Ответить
По Вашому Бонапарт виграв Аустерліц тому що закінчив артилерійську школу?
08.01.2026 18:27 Ответить
Гарна новина . Треба більше таких командирів !
08.01.2026 17:54 Ответить
самозакоханих чортів чорта авакова?
08.01.2026 18:00 Ответить
Думка диванних сцикунів коментаторів дуже важлива тут ...
08.01.2026 18:03 Ответить
а ви з окопу третьої штурмової пишите? ви видно кадровий мєнт?
08.01.2026 18:04 Ответить
навіщо ви так про паркетного мєнта білєцького. чи це ви про обліковий запис?
08.01.2026 18:18 Ответить
вам видніше.
08.01.2026 18:25 Ответить
Обліковий Запис #597212 - один з найактивніших борців з мобілізацією Цензора.
Так що.... Цікавенько...
08.01.2026 19:03 Ответить
Не такий вже Аваков чорт як його малюють. Завдяки йому не сталася ХНР. В Донецьку свого часу такого "чорта" не вистачило.
08.01.2026 18:29 Ответить
хнр не сталося завдяки притомним патріотичним харків'янам!!!
онр не сталося завдяки притомним патріотичним одеситам!!!
08.01.2026 18:34 Ответить
В Донецьку теж було багато притомих українських патріотів, не менше ніж у Харкові, але...
08.01.2026 18:39 Ответить
Особисто мене,вже нудить від Білецького,боюся до нужника заходити,бо воно може і там бути
08.01.2026 17:55 Ответить
На вашу думку-Є ще люди в ЗСУ які змогли побудувати бойовий підрозділ кращий за Трійку і Азов?І будучи при цьому не кадровими військовими?Я так розумію вже гівно і вентилятори на Банковій роздали для знищення майбутніх конкурентів на виборах?
08.01.2026 18:22 Ответить
Я все добре розумію
Але,Вельмишановного Пана Білецького,на мою суб'єктивну,власну думку забагато у медіа просторі
Те що під його(?) керівництвом створена військова структура високої якості,це беззаперечний факт
Моя власна,суб'єктивна думка-що справа військового-займатися військовими справами
Дякую за увагу
08.01.2026 19:05 Ответить
третій корпус білєцького.... я вибачаюсь,це вже приватна армія білєцького? він і зарплату їм плате з власної кишені?
08.01.2026 17:55 Ответить
Це із серії тисяча Зеленського, воїн Костенко😸
08.01.2026 17:56 Ответить
бачите?
у білецького особистий корпус імені білецького!
найкращий!
найвойовничий!
найуспішний!
білецький тут! білецький там! білецький у всіх пабліках цілодобово!
08.01.2026 17:56 Ответить
- Чуєш синку вітерець повіяв?
- це вітер змін?
- ні це виборами віє...
08.01.2026 17:58 Ответить
На Брест-Литовському проспекті величезні банери на будинках, на стінах будинків з лІкоМ білецького. Над дорогою банери з білецькимє.
Важко уявити скільки сотень тисяч коштує ця рекламна акція.
08.01.2026 19:02 Ответить
https://x.com/i/status/2009194233941332411 @ (у перекладі):

Втрати та результати наступу російських окупаційних військ (РОВ) за перший тиждень січня 2026 року у цифрах:

Завершився перший тиждень січня нового 2026 року і, як завжди, варто підбити попередні результати у пропорції втрат противника та результатів із захоплення територій України.
Протягом перших семи днів січня 2026 року РОВ захопили 48 км² території України, що є одним із найнижчих показників у тижневому вираженні за другу половину 2025 року. З чим це пов'язано, поговоримо після наведення інших даних.
Втрати особового складу РОВ за перший тиждень січня 2026 року склали 6 930, що не є особливо визначним результатом за весь минулий, 2025-й рік, але з урахуванням захопленої площі територій, нюанс цього показника в іншому.
Пропорція втрат особового складу на 1 км² української землі в середньому становила 144 тіла окупантів. Так, майже два взводи РОВ клали протягом минулого тижня на те, щоб захопити 1 км!
Це один із найвищих показників втратою РОВ у пропорції до території, що захоплюється, у тижневому вираженні.
Причиною таких показників є кілька факторів:
По-перше - за низкою основних напрямів РВВ уперлися в малі та середні міста, які захопити з наскоку не виходить, а ресурсу вони з'їдають багато. Покровськ, Мирноград, Куп'янськ, Лиман, Гуляйполе, Годинник Яр… У польових умовах бої значно сповільнилися та стагнують.
По-друге - погода. Наступати піхотою в мороз та снігопад таке собі задоволення, особливо на сході та північному сході театру бойових дій.
По-третє, незабаром 1418-й день війни, що можна порівняти з тривалістю, так званої фази Другої світової - Велика Вітчизняна війна. І до цього моменту Покровськ та Мирноград не окуповані, Куп'янськ втрачено, Гуляйполе впирається, російське командування з ганьбою зустрічає цю дату. Тому й женуть на забій юрби чмобиків, щоб хоч чимось похвалитися на 1418-й день. Хоч Покровському, хоч Гуляйполем…
Це і призводить до завищених втрат, особливо у міських боях, порівняно з динамікою втрат другої половини 2025 року.

Поки що рано говорити, але гадаю, що нинішня тенденція протримається до кінця зими.
08.01.2026 17:59 Ответить
Кацапы в коментах аж пеной исходят,значит все по делу сказано.
08.01.2026 18:00 Ответить
Ох піару забагато
08.01.2026 18:08 Ответить
Створи підрозділ з добровольців і також можеш собі піаритись.
08.01.2026 18:25 Ответить
Ага.А він "створив"?
08.01.2026 18:29 Ответить
одне шо в армії могли масштабувати це довб....зм, прочому в геометричній прогресії, шо він і всі публічні піз...оли несуть? я тільки бачу що все стає гірше й гірше, вже мовчу про "реформу" яка не відбулася навіть на 0,000001%
вибери мене вибери мене!!!
08.01.2026 18:24 Ответить
дроны превратятся в полностью автономное оружие и начнут принимать решения об открытии огня согласно алгоритмам распознавания изображений, без прямого участия человека.
Полностью автономные системы вооружений (LAWS - Lethal Autonomous Weapon Systems) опираются на уже существующие компоненты: Компьютерное зрение (CNN, ViT, multimodal models) Алгоритмы распознавания целей (лицо, форма тела, тепловой профиль, поведение) Системы принятия решений (reinforcement learning, rule-based + ML-гибриды) Edge-AI - вычисления на борту без связи с оператором.
08.01.2026 18:34 Ответить
Тут є люди з ЗСУ, є ветерани. Хто реально бачив як воюють люди Білецького?
Я особисто стикався з ними тільки раз, в госпіталі, хто з бронхітом, хто з запаленням лежали. Веселі сольові пацани, але гонорові.
08.01.2026 18:48 Ответить
Є одне таке популярне на Роісє військове угрупування з кавказьких бороданів, войовничість та дієвість якого живе більше у ТікТоку ніж у реалі.
08.01.2026 18:58 Ответить
Час медійного просування предмету інвестицій Ріната Леонідовича.
08.01.2026 18:55 Ответить
 
 