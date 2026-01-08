Третий корпус Билецкого: масштабировали лучший опыт на все бригады и создали армию нового уровня
Третий армейский корпус запустил новую рекрутинговую кампанию "Зроблено для тебе".
В ней военные рассказывают, как масштабировали опыт Третьей штурмовой на все бригады корпуса, и каких результатов достигли, передает Цензор.НЕТ.
Третий корпус Билецкого: как боевой опыт превратили в армию нового уровня
Эта кампания - не о креативе, а о результатах. За менее чем год существования корпус воплотил немало реформ, к которым призывал командир корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий. Корпус на своем уровне показывает, какой должна быть украинская армия нового уровня.
"Человечные командиры, потому что сами прошли через окопы. Меньше всего СЗЧ - потому что идут не от нас, а к нам. Всех обеспечиваем, потому что есть собственный фонд. И постоянно обучаем, потому что бережем жизнь. Ценим заслуги, а не погоны. Инициативу приветствуют, поддерживают хобби, а панки и рэперы служат вместе. Это - армия для людей", - заявили в корпусе.
Третий армейский корпус создал собственную ПВО, подразделение наземных роботизированных систем, полк беспилотных систем. Обучение пилотов проходит в собственной школе KillHouse Academy.
Создана корпусная ВЛК - без очередей, бюрократии и унижения военнослужащих. Бойцов лечат в своей больнице. С момента ранения и во время реабилитации о них заботится Патронатная служба "Ангели". Для поддержки ветеранов после службы создан Ветеранский корпус.
Напомним, ранее мы сообщали, что за полгода Украина способна подготовить 3-4 тысячи высококлассных инструкторов. Об этом заявил Андрей Билецкий.
а от - напрацювати!
А) кацап
Б) з банкової.
Якщо вам потрібен новий суб'єкт для поклоніння то вибачте, я вже " нових ліц" наївся. І доречі ще тисячі солдат та офіцерів, волонтерів, цивільних котрі просто роблять свою роботу, а не кожен день по інтерв'ю.
Андрій Білецький вчився на історичному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
2010 році голова політичної партії «Національний корпус» (раніше - «Азов»), екс-депутат Верховної Ради України Андрій Білецький закликав до конфедерації України з Росією, а відділення України від Росії вважав ідіотизмом.
Про це Білецький тоді заявив в інтерв'ю редактору веб-сайту «АртПолітІнфо» Юрію Горському.
"Ми, соціал-націоналісти, маємо зовсім інший в цьому плані погляд. По-перше, геополітично, расово ми розуміємо, що сепарація від Росії, відділення - ідіотизм. Тому що наша ідея - це потужна, проукраїнська, з центром в Києві конфедерація. Ні в якому разі не єдина держава, як нам щоразу намагаються приписати наші місцеві друзі. Ні в якому разі не єдина держава. Конфедерація. Або блок - якщо завгодно. Блок, безумовно, східно-європейський. Якщо Україна хоче геополітично реалізуватися, то нам потрібні, чесно кажучи, російські природні ресурси».
сцикунівкоментаторів дуже важлива тут ...
Так що.... Цікавенько...
онр не сталося завдяки притомним патріотичним одеситам!!!
Але,Вельмишановного Пана Білецького,на мою суб'єктивну,власну думку забагато у медіа просторі
Те що під його(?) керівництвом створена військова структура високої якості,це беззаперечний факт
Моя власна,суб'єктивна думка-що справа військового-займатися військовими справами
Дякую за увагу
у білецького особистий корпус імені білецького!
найкращий!
найвойовничий!
найуспішний!
білецький тут! білецький там! білецький у всіх пабліках цілодобово!
- це вітер змін?
- ні це виборами віє...
Важко уявити скільки сотень тисяч коштує ця рекламна акція.
Втрати та результати наступу російських окупаційних військ (РОВ) за перший тиждень січня 2026 року у цифрах:
Завершився перший тиждень січня нового 2026 року і, як завжди, варто підбити попередні результати у пропорції втрат противника та результатів із захоплення територій України.
Протягом перших семи днів січня 2026 року РОВ захопили 48 км² території України, що є одним із найнижчих показників у тижневому вираженні за другу половину 2025 року. З чим це пов'язано, поговоримо після наведення інших даних.
Втрати особового складу РОВ за перший тиждень січня 2026 року склали 6 930, що не є особливо визначним результатом за весь минулий, 2025-й рік, але з урахуванням захопленої площі територій, нюанс цього показника в іншому.
Пропорція втрат особового складу на 1 км² української землі в середньому становила 144 тіла окупантів. Так, майже два взводи РОВ клали протягом минулого тижня на те, щоб захопити 1 км!
Це один із найвищих показників втратою РОВ у пропорції до території, що захоплюється, у тижневому вираженні.
Причиною таких показників є кілька факторів:
По-перше - за низкою основних напрямів РВВ уперлися в малі та середні міста, які захопити з наскоку не виходить, а ресурсу вони з'їдають багато. Покровськ, Мирноград, Куп'янськ, Лиман, Гуляйполе, Годинник Яр… У польових умовах бої значно сповільнилися та стагнують.
По-друге - погода. Наступати піхотою в мороз та снігопад таке собі задоволення, особливо на сході та північному сході театру бойових дій.
По-третє, незабаром 1418-й день війни, що можна порівняти з тривалістю, так званої фази Другої світової - Велика Вітчизняна війна. І до цього моменту Покровськ та Мирноград не окуповані, Куп'янськ втрачено, Гуляйполе впирається, російське командування з ганьбою зустрічає цю дату. Тому й женуть на забій юрби чмобиків, щоб хоч чимось похвалитися на 1418-й день. Хоч Покровському, хоч Гуляйполем…
Це і призводить до завищених втрат, особливо у міських боях, порівняно з динамікою втрат другої половини 2025 року.
Поки що рано говорити, але гадаю, що нинішня тенденція протримається до кінця зими.
вибери мене вибери мене!!!
Полностью автономные системы вооружений (LAWS - Lethal Autonomous Weapon Systems) опираются на уже существующие компоненты: Компьютерное зрение (CNN, ViT, multimodal models) Алгоритмы распознавания целей (лицо, форма тела, тепловой профиль, поведение) Системы принятия решений (reinforcement learning, rule-based + ML-гибриды) Edge-AI - вычисления на борту без связи с оператором.
Я особисто стикався з ними тільки раз, в госпіталі, хто з бронхітом, хто з запаленням лежали. Веселі сольові пацани, але гонорові.