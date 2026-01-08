РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11037 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
1 780 19

Конгрессвумен от республиканцев пригласила в Вашингтон 4 российских депутатов для мирных переговоров

Депутаты Госдумы РФ должны посетить американскую столицу

Конгрессвумен-республиканка Анна Паулина Луна пригласила 4 депутатов Госдумы России в Вашингтон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на пост Луны в X.

Они должны встретиться с членами Конгресса

Они будут говорить о мирных переговорах. Государственный департамент США уже разрешил встречу.

Она направила официальное приглашение российским депутатам встретиться в Вашингтоне в конце этого месяца.

"Мир всегда должен побеждать, и в обсуждениях должны участвовать здравомыслящие люди", – написала Луна, поблагодарив государственного секретаря США Марко Рубио.

Кто именно должен приехать в США на переговоры, не сообщается.

Читайте также: Макрон заявил, что США постепенно отворачиваются от союзников и международных правил, - Le Monde

Что известно о конгрессвумен?

Анна Паулина Луна – американский политик, представительница Республиканской партии в Палате представителей США от штата Флорида, которая служила в Военно-воздушных силах США.

Она известна своими консервативными взглядами и активным участием в дебатах по внешней политике США, включая финансирование и военную помощь за рубежом.

Что касается Украины, Луна выступала против предоставления американской военной помощи Киеву, поддерживала законодательные инициативы, которые ее ограничивают.

Она критиковала украинскую власть, утверждая, что определенные действия якобы приводят к преследованию христиан, и называла это причиной не поддерживать финансирование.

Луна в 2023 году была соавтором "Резолюции об усталости от Украины", которая призывала прекратить помощь Украине. Она, в частности, голосовала против пакетов помощи Украине.

В октябре прошлого года Луна встречалась со спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым, а в декабре с делегацией УПЦ МП, после чего заявила, что "преследование христиан при Зеленском нельзя игнорировать". В том же декабре она внесла законопроект о выходе США из НАТО.

Читайте: Без согласия России мирное урегулирование остается недостижимым, - Мерц

Автор: 

Госдума (1270) Конгресс США (1284) россия (98620) США (28897) Вашингтон (93)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
та що там конгресвуман?
я, особисто запрошую персонально *****, та всіх його холуїв в київ!
зустрічаємось біля пивзаводу "оболонь".
показать весь комментарий
08.01.2026 18:40 Ответить
+3
З мєдінськім вона швидко знайде спільну мову. Хоча... схоже вже знайшла.
показать весь комментарий
08.01.2026 18:44 Ответить
+2
Нехай їдуть кацапи може поїдять у Макдональсі - та поводять кацапськими ху....ми по її губам
показать весь комментарий
08.01.2026 18:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та що там конгресвуман?
я, особисто запрошую персонально *****, та всіх його холуїв в київ!
зустрічаємось біля пивзаводу "оболонь".
показать весь комментарий
08.01.2026 18:40 Ответить
Рівно о 18:00 біля прохідної. 😁
показать весь комментарий
08.01.2026 18:52 Ответить
🙃🤥🙃🤥🙃
показать весь комментарий
08.01.2026 18:41 Ответить
Нехай їдуть кацапи може поїдять у Макдональсі - та поводять кацапськими ху....ми по її губам
показать весь комментарий
08.01.2026 18:42 Ответить
Ось і відповідь! Спектакль - рюзькими кораблями був для дитсадка. Писала про це нераз. Насправді ж білий дім ось- ось мав вводити жорсткі санкції проти рф. Аби знову відтягнути прибдумали перемовини якоїсь …вумен з кацапами. Тобто- перемовини у Трампа може вести любий депутат чи -ять, чи кузен, а поскільки їх багато- це буде безкінечно. Санкції не введуть.
показать весь комментарий
08.01.2026 18:42 Ответить
такій аналітик пропадає, що робити ?
показать весь комментарий
08.01.2026 18:48 Ответить
З мєдінськім вона швидко знайде спільну мову. Хоча... схоже вже знайшла.
показать весь комментарий
08.01.2026 18:44 Ответить
Американська безугла? Ну нічо так, я би вдул.
показать весь комментарий
08.01.2026 18:50 Ответить
Схоже, що це скоріше Надя Савченко.
показать весь комментарий
08.01.2026 18:54 Ответить
- Питання уже вирішено на 50%!
- А це як?
- Я уже хочу але вона про це ще не знає...
показать весь комментарий
08.01.2026 19:01 Ответить
Ну не просто так нацист Дмітрієв в Парижі під дверима слухав і в вікна заглядував а потім в американське посольство побіг жалітися. А хтось мріяв про нові санкції проти Сосії на наступному тижні? Одні українофоби фашистські на Тромба працюють. Про що тут можна вести переговори?
показать весь комментарий
08.01.2026 18:55 Ответить
щоб вона здохла, ця трампіська касапка
показать весь комментарий
08.01.2026 18:59 Ответить
Кто кому должен бусы дарить? Поясните пожалуйста.
показать весь комментарий
08.01.2026 18:59 Ответить
Ця ідіотка нічого не вирішує, просто піар і показуха.
показать весь комментарий
08.01.2026 18:59 Ответить
А від України я так розумію поїде Шухрич і Труханов яким по дивному збігу обставин змінили міру покарання?
показать весь комментарий
08.01.2026 19:03 Ответить
Ця ТП така сама як Тейлор-Ґрін. Їй в ОФ зніматися, а не в Конґресі спідницю просиджувати 😡
показать весь комментарий
08.01.2026 19:06 Ответить
Приедут, причём самые отпетые лучшие.
показать весь комментарий
08.01.2026 19:06 Ответить
Кабздон, правда, с чёрного хода зайдёт, но зато прямо с концерта...
показать весь комментарий
08.01.2026 19:08 Ответить
 
 