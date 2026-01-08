Конгрессвумен-республиканка Анна Паулина Луна пригласила 4 депутатов Госдумы России в Вашингтон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на пост Луны в X.

Они должны встретиться с членами Конгресса

Они будут говорить о мирных переговорах. Государственный департамент США уже разрешил встречу.

Она направила официальное приглашение российским депутатам встретиться в Вашингтоне в конце этого месяца.

"Мир всегда должен побеждать, и в обсуждениях должны участвовать здравомыслящие люди", – написала Луна, поблагодарив государственного секретаря США Марко Рубио.

Кто именно должен приехать в США на переговоры, не сообщается.

Читайте также: Макрон заявил, что США постепенно отворачиваются от союзников и международных правил, - Le Monde

Что известно о конгрессвумен?

Анна Паулина Луна – американский политик, представительница Республиканской партии в Палате представителей США от штата Флорида, которая служила в Военно-воздушных силах США.

Она известна своими консервативными взглядами и активным участием в дебатах по внешней политике США, включая финансирование и военную помощь за рубежом.

Что касается Украины, Луна выступала против предоставления американской военной помощи Киеву, поддерживала законодательные инициативы, которые ее ограничивают.

Она критиковала украинскую власть, утверждая, что определенные действия якобы приводят к преследованию христиан, и называла это причиной не поддерживать финансирование.

Луна в 2023 году была соавтором "Резолюции об усталости от Украины", которая призывала прекратить помощь Украине. Она, в частности, голосовала против пакетов помощи Украине.

В октябре прошлого года Луна встречалась со спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым, а в декабре с делегацией УПЦ МП, после чего заявила, что "преследование христиан при Зеленском нельзя игнорировать". В том же декабре она внесла законопроект о выходе США из НАТО.

Читайте: Без согласия России мирное урегулирование остается недостижимым, - Мерц