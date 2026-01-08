Конгресвумен-республіканка Анна Пауліна Луна запросила 4 депутатів Держдуми Росії до Вашингтону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис Луни у X.

Вони повинні зустрітися з членами Конгресу

Вони будуть говорити про мирні перемовини. Державний департамент США вже дозволив зустріч.

Вона надіслала офіційне запрошення російським депутатам зустрітися у Вашингтоні пізніше цього місяця.

"Мир завжди має перемагати, і в обговореннях мають брати участь розсудливі люди", – написала Луна, подякувавши державному секретарю США Марко Рубіо.

Хто саме має приїхати до США на переговори, не повідомляється.

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Що відомо про конгресвумен?

Анна Пауліна Луна – американська політикиня, представниця Республіканської партії у Палаті представників США від штату Флорида, яка служила у Військово-повітряних силах США.

Вона відома своїми консервативними поглядами та активною участю в дебатах щодо зовнішньої політики США, включно з фінансуванням і військовою допомогою за кордоном.

Щодо України, Луна виступала проти надання американської військової допомоги Києву, підтримувала законодавчі ініціативи, які обмежують її.

Вона критикувала українську владу, стверджуючи, що певні дії нібито призводять до переслідування християн, і називала це причиною не підтримувати фінансування.

Луна у 2023 році була співавторкою "Резолюції про втому від України", яка закликала припинити допомогу Україні. Вона зокрема голосувала проти пакетів допомоги Україні.

У жовтні минулого року Луна зустрічалась зі спецпредставником Путіна Кирилом Дмитрієвим, а у грудні з делегацією УПЦ МП, після чого заявила, що "переслідування християн за Зеленського не можна ігнорувати". У тому ж грудні вона внесла законопроєкт про вихід США з НАТО.

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