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Новини Іноземні миротворці в Україні
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Без згоди Росії мирне врегулювання залишається недосяжним, - Мерц

Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що без згоди Росії мирне врегулювання залишається недосяжним.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на засідання ХСС в Бундестазі.

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Мерц заявив, що ключовим залишається погодження мирної угоди з боку Росії. Він підкреслив, що миротворці є лише одним з елементів потенційного врегулювання, але до згоди РФ наразі далеко.

"Порядок дій має бути наступним: спочатку припинення вогню, потім гарантії безпеки для України як умова довгострокової угоди з Росією, - сказав Мерц. - І все це неможливо без схвалення Росії, до якого, певно, ще далеко".

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Що передувало?

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що потенційне розгортання військ західних країн в Україні після укладення мирної угоди Москва вважатиме ескалацією. За її словами, у такому разі іноземні військові сили нібито стануть "законними російськими цілями".

Крім того, Захарова назвала декларації щодо можливого розміщення миротворчого контингенту "вкрай далекими від мирного врегулювання".

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Автор: 

миротворці (938) росія (70916) Мерц Фрідріх (483)
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Топ коментарі
+20
То для чого ви ці хороводи водите? - дайте більше зброї
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08.01.2026 17:15 Відповісти
+11
Ого, нє ну ви серьезно? А рамкові угоди, а кластери, а недогружені відсотки мирного плану, а треки врешті решт ❓❓❓😸😸😸
Мерц ви з Зеленським порадилися таке казати ❓😸.
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08.01.2026 17:15 Відповісти
+7
Інколи в них прориваються окремі елементи реальних фактів. Але рожеві окуляри сталевого дикобраза цим не проб'єш.
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08.01.2026 17:16 Відповісти

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