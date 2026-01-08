Без згоди Росії мирне врегулювання залишається недосяжним, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що без згоди Росії мирне врегулювання залишається недосяжним.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на засідання ХСС в Бундестазі.
Мерц заявив, що ключовим залишається погодження мирної угоди з боку Росії. Він підкреслив, що миротворці є лише одним з елементів потенційного врегулювання, але до згоди РФ наразі далеко.
"Порядок дій має бути наступним: спочатку припинення вогню, потім гарантії безпеки для України як умова довгострокової угоди з Росією, - сказав Мерц. - І все це неможливо без схвалення Росії, до якого, певно, ще далеко".
Що передувало?
Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що потенційне розгортання військ західних країн в Україні після укладення мирної угоди Москва вважатиме ескалацією. За її словами, у такому разі іноземні військові сили нібито стануть "законними російськими цілями".
Крім того, Захарова назвала декларації щодо можливого розміщення миротворчого контингенту "вкрай далекими від мирного врегулювання".
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Мерц ви з Зеленським порадилися таке казати ❓😸.