РФ розглядатиме західні війська в Україні як "законні цілі", - МЗС Росії

У Росії кажуть, що розглядатимуть розміщених в Україні військових країн Заходу як "законні цілі".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це йдеться в заяві представниці МЗС РФ Марії Захарової.

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Що відомо?

У Парижі учасники "Коаліції охочих" підписали декларацію про гарантії безпеки.

За словами Захарової, документ вийшов "вкрай далеким від мирного врегулювання".

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"У зв'язку з цим МЗС Росії попереджає, що розміщення на території України військових підрозділів, військових об'єктів, складів та іншої інфраструктури західних країн кваліфікуватиметься як іноземна інтервенція, яка несе пряму загрозу безпеці не лише Росії, а й інших країн Європи", - наголосила представниця міністерства країни-окупанта.

Тому, додала вона, такі об'єкти розглядатимуться як "законні цілі армії РФ". Москва, каже Захарова, неодноразово попереджала про це.

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