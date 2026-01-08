РФ розглядатиме західні війська в Україні як "законні цілі", - МЗС Росії
У Росії кажуть, що розглядатимуть розміщених в Україні військових країн Заходу як "законні цілі".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це йдеться в заяві представниці МЗС РФ Марії Захарової.
Що відомо?
У Парижі учасники "Коаліції охочих" підписали декларацію про гарантії безпеки.
За словами Захарової, документ вийшов "вкрай далеким від мирного врегулювання".
"У зв'язку з цим МЗС Росії попереджає, що розміщення на території України військових підрозділів, військових об'єктів, складів та іншої інфраструктури західних країн кваліфікуватиметься як іноземна інтервенція, яка несе пряму загрозу безпеці не лише Росії, а й інших країн Європи", - наголосила представниця міністерства країни-окупанта.
Тому, додала вона, такі об'єкти розглядатимуться як "законні цілі армії РФ". Москва, каже Захарова, неодноразово попереджала про це.
Розгортання сил підтримки в Україні
- Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.
- Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.
- Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч
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Іноземна інтервенція - це російські війська на території України. А війська, які запрошує сама Україна не можуть вважатися інтервенцією.
Щодо ж законних цілей - то РФ же розповідає, що хоче миру? Які законні цілі, якщо мир? Манька палиться.
Таке запитання на думку не спадає?
У вас уже он і так понад мільйона москаликів не стало або каліки…